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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.08.2019 - 21:22, Son Güncelleme:

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı!  19 Ağustos MPİ On Numara sonuç sorgulama

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On Numara çekiliş sonuçları açıklandı!  19 Ağustos MPİ On Numara sonuç sorgulama

Şans oyunu meraklılarının heyecanla beklediği On Numara'nın 889. hafta çekilişi gerçekleşti. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından haftanın ilk günü çekilişi düzenlenen On Numara'da ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. Noter huzurunda yapılan MPİ On Numara çekilişi sonrası, bu hafta hangi numaraların çıktığı merak edilmeye başlandı. İşte, 19 Ağustos MPİ On Numara sonuçları ve ikramiye sorgulama ekranı.

On Numara oyununun 19 Ağustos 2019 tarihli çekilişi noter huzurunda MPİ tarafından tamamlandı. Düzenlenen kura sonrası,  889'ncu hafta heyecanının yaşandığı On Numara'da, şanslı numaralar canlı çekiliş sonrası ilan edildi. Peki, On Numara'da bu hafta hangi numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, On Numara'da ikramiye kazandıran numaralar...

19 AĞUSTOS ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

MPİ tarafından saat 21:15'te çekilişi gerçekleşen On Numara'nın 889. hafta sonuçları belli oldu. On Numara'nın 19 Ağustos tarihli çekilişinde şu numaralar çıktı;

3-7-10-12-17-20-22-26-28-35-38-42-45-49-50-61-62-70-72-74-77-78

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı  19 Ağustos MPİ On Numara sonuç sorgulama

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SORGULAMA EKRANI

ON NUMARA OYUNUNDA GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

On Numara oyununun 888. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 84 bin 973 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 69 kişi 2 bin 463 lira 70'er lira, 8 bilen bin 684 kişi 101 lira 25'er kuruş, 7 bilen 16 bin 810 kişi 19 lira 20'şer kuruş, 6 bilen 89 bin 79 kişi 3 lira 85'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 146 bin 111 kişi 3'er lira ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Erzincan'ın merkez, Muğla'nın Ortaca ve Yalova'nın merkez ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

 

 

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