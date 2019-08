On Numara çekiliş sonuçları açıklandı!  19 Ağustos MPİ On Numara sonuç sorgulama

On Numara oyununun 19 Ağustos 2019 tarihli çekilişi noter huzurunda MPİ tarafından tamamlandı. Düzenlenen kura sonrası, 889'ncu hafta heyecanının yaşandığı On Numara'da, şanslı numaralar canlı çekiliş sonrası ilan edildi. Peki, On Numara'da bu hafta hangi numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, On Numara'da ikramiye kazandıran numaralar...

19 AĞUSTOS ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

MPİ tarafından saat 21:15'te çekilişi gerçekleşen On Numara'nın 889. hafta sonuçları belli oldu. On Numara'nın 19 Ağustos tarihli çekilişinde şu numaralar çıktı;

3-7-10-12-17-20-22-26-28-35-38-42-45-49-50-61-62-70-72-74-77-78

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SORGULAMA EKRANI

ON NUMARA OYUNUNDA GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

On Numara oyununun 888. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 84 bin 973 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 69 kişi 2 bin 463 lira 70'er lira, 8 bilen bin 684 kişi 101 lira 25'er kuruş, 7 bilen 16 bin 810 kişi 19 lira 20'şer kuruş, 6 bilen 89 bin 79 kişi 3 lira 85'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 146 bin 111 kişi 3'er lira ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Erzincan'ın merkez, Muğla'nın Ortaca ve Yalova'nın merkez ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.