On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 16 Eylül Milli Piyango On Numara sonuç sorgulama
Haftanın ilk günü çekilişi gerçekleşen On Numara oyununun 893. hafta çekiliş sonuçları açıklandı. Saat 21:15'te başlayan kuranın ardından On Numara çekilişinde, çıkan numaralar Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) internet sitesinden ilan edildi. Peki, On Numara'da hangi numaralar büyük ikramiyeyi kazandırdı? İşte, 16 Eylül Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları ve ikramiye kazandıran şanslı numaralar...
MPİ'nin en çok tercih edilen oyunlarından On Numara'da 893'ncü hafta çekilişleri pazartesi akşamı gerçekleşti. İstanbul Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen canlı çekilişle beraber, ikramiye kazandıran talihli numaralar sorgulanmaya başlandı. Peki, büyük ikramiye hangi ile çıktı? İşte, MPİ 16 Eylül On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı.
16 EYLÜL ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
On Numara oyununun 16 Eylül 2019 Pazartesi günkü çekilişi MPİ tarafından saat 21:15'te gerçekleşti. 893. hafta heyecanının yaşandığı On Numara'da ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;
4-6-11-15-26-29-32-35-44-45-47-52-56-58-61-63-65-71-72-74-76-77
MPİ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN
ON NUMARA'NIN GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞİNDE NE OLDU?
On Numara oyununun 892. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 254 bin 167 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 80 kişi 4 bin 236 lira 50'şer lira, 8 bilen bin 956 kişi 173 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 19 bin 704 kişi 24 lira 35'er kuruş, 6 bilen 121 bin 270 kişi 4 lira 25'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 178 bin 408 kişi 3 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Bursa'nın Osmangazi ve İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.
On Numara'nın eylül ayındaki ikinci çekilişi bu akşam noter huzurunda gerçekleşti. 892'nci hafta heyecanının yaşandığı On Numara'da haftanın kazanan şanslı numaraları 21:15'te başlayan çekilişle birlikte belli oldu.
ON NUMARA OYUNU NASIL OYNANIR?
İdaremizce 06.08.2002 tarihinden itibaren yeni bir on-line Sayısal Oyun daha oynatılmaya başlatılmıştır.
On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.
İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.
On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.
On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.
On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.
On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.
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