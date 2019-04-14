Ömer'den 8 gündür haber alınamıyor
Van'ın Çaldıran ilçesinde 7 Nisan Pazar sabahı Kaz Gölü'nde balık avlamak için evden çıkan Ömer Topgaç'tan (21) 8 gündür haber alınamıyor. Jandarma Arama Kurtarma ve Su Altı Timi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ve 3 eğitilmiş detektör köpekle arama tarama çalışmaları devam ediyor.
Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı Kalkandelen Mahallesi'nde yaşayan Ömer Topgaç, 7 Nisan Pazar sabahı balık avlamak için Kaz Gölü'ne gitti. Akşam eve dönmeyen Topgaç'ın ailesi ve yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye Van İl Jandarma Arama Kurtarma ve Su Altı Timi ve Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 1 haftadır aramaların aralıksız devam ettiği bölgede 3 eğitilmiş detektör köpek ile aramalar sürüyor. Dalgıçlar su altında arama yaparken, AFAD ekipleri ve dedektör köpekler de göl kıyısında aramalara devam ediyor.
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