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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.04.2019 - 18:08, Son Güncelleme:

Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

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Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor. Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız, bütün birim başkanlarına, beldelerde, ilçelerde ve illerde vatandaşımızın bize verdiği mesajın tam olarak anlaşılması için tüm çalışmaların yapılması talimatını vermiştir." açıklamasında bulundu.

Çelik'in açıklamaları şöyle:

Dünya demokrasi tarihine geçecek bir başarıdır bu. AK Parti 15’inci kez büyük milletimizin teveccühüne layık olarak seçimlerden birinci çıkmıştır. Demokrasi tarihinin kendi içerisinde bir takım genel geçer algıları vardır. Bunlardan bir tanesi; iktidardaki parti ya da partiler yıpranır, muhalefetteki partiler büyür. Ama belki de dünya demokrasi tarihine geçecek şekilde, sürekli iktidardaki parti olan AK Parti büyümekte, milletle bağını kopartmamaktadır.

"CUMHURBAŞKANI 'MESAJ ALINSIN' TALİMATI VERDİ"

Buna karşın muhalefetteki partiler ise muhalefette olmalarına rağmen daha çok milletin sözünü dillendireceklerine başka işlerle meşgul oldukları için… Çeşitli yerlerde bununla ilgili incelemeler yapılır. Mesela Japonya’da yapılır… AK Parti açısından ise başlı başına çalışma yapılmasını gerektirecek kadar başarı örneğidir bu. Bu desteğe layık olmak için, AK Parti sürekli olarak milletle bağını nasıl güçlendireceğini çeşitli birimlerle değerlendirir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, beldelerde, illerde, ilçelerde vatandaşın verdiği mesajın tam olarak anlaşılması için araştırma talimatı vermiştir. Vatandaşımızın memnun olmadığı konular hangisidir? Beklentileri ne şekildedir? Milletin ruh köküne bağlı siyasi hareket olarak siyasetimizi nasıl yönetmeliyiz? Bunun anlaşılması için bütün birimlere talimat vermiştir. Bugün şimdiye kadar seçim sürecinde yapılan çalışmalarla ilgili olarak değerlendirme sunumu yapılacaktır.

"YENİ DÖNEMDE DE BUNUN BELEDİYELERE, DEVLETİN ÇALIŞMALARINA YANSIMASINI GÖRECEĞİZ"

Türkiye sistem değişikliğini gerçekleştirdi. Referandumda, genel seçimde ve yerel seçimde üst üste onaylandı. Bu sistem yoluna devam edecektir. Yeni dönemde de bunun belediyelere, devletin çalışmalarına yansımasını göreceğiz. Siyasetin öznesi, devletin öznesi bir takım gruplar değil, vatandaşımızdır. Hükümetin kurulması için yüzde 50 oy alması gerekiyor.

Tabi bizim geleneğimizdir. Cumhurbaşkanımızın birimlere verdiği talimat çerçevesinde biz bu çalışmaları gerçekleştireceğiz. Aynı şekilde hiç aksamaksızın gerek parti olarak faaliyeti sürmektedir. Cumhurbaşkanımız faaliyetlerini sürdürdüğü gibi; gördünüz Rusya ziyareti oldu, Bolivya Başkanını kabul ettiler, bugün Gölbaşı’ndaydı.

"26-27-28 NİSAN'DA İSTİŞARE VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILACAK"

Bu verdiği talimatlar birimler tarafından yerine getirilirken, 28’inci istişare ve değerlendirme toplantısı yapılacaktır. 26-27-28 Nisan’da Kızılcahamam’da gerçekleştirilecektir. Toplantıya MYK MKYK üyeleri, Bakanlar Kurulu, gençlik kolları MYK’sı, kadın kolları MYK’sı, büyükşehir belediye başkanlarımız, il belediye başkanları katılacak, ilçe belediye başkanları ve belde belediye başkanları toplantıya davet edilecektir. Böylece henüz bir ay bile geçmeden bu değerlendirme kapsamlı şekilde yapılacaktır.

AİHM'YE TÜRK YARGIÇ

Saadet Yüksel’i AİHM hakimi seçilmesini tebrik ediyoruz. Saadet hanımı kutluyoruz. İnsan hakları yargısının, yargısal aktivizm dediğimiz bir takım siyaset mülahazalardan uzak olarak icra edilmesi, dünyada referans verilen en önemli alanlardan birisi olması nedeniyle önemlidir.

İsrail örneğinde olduğu gibi uluslararası hukuka karşı pervasız uygulamaların olduğu dönemde, insan hakları yargısı önemli hale gelecek. Umuyoruz ki önümüzdeki dönemde bu prensiplerin korumasına Türkiye’den seçilmiş bir hakim olarak büyük bir katkısı olacaktır. 

İSRAİL SEÇİMLERİ

Neticenin Cuma günü ortaya çıkacağı söyleniyor. Yakın şekilde takip ediyoruz. Maalesef Filistinlilere düşmanlık yönünde hepsinin arasında bir yarış olduğunu görüyoruz. Filistinlilerin haklarına tecavüz eden, uluslararası hukuku ve BM kararlarını hiçe sayan yaklaşım genel kural haline gelmiştir. Netanyahu da yolsuzlukları unutturmak için Batı Şeria’daki işgali meşrulaştıracağına dair yaklaşımda bulundu.

Maalesef tabi bunun gerisinde ABD Başkanı'nın Kudüs kararı ve Golan Tepeleri konusunda pervasız yaklaşımları cesaretlendirmesi vardır. Önümüzdeki dönemde daha sağ duyulu şekilde ilerlemesi için Türkiye gerekli girişimi yapacak. Yanlış olan Kudüs, Golan Tepeleri konusunda seslerini yüksek şekilde çıkartmalarını ve aynı zamanda eylem olarak ortaya koymasını bekliyoruz.

BMden Netanyahuya Batı Şeria yanıtı
BM'den Netanyahu'ya Batı Şeria yanıtı

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