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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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06.10.2018 - 19:14, Son Güncelleme:

Ömer Çelik: Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan çok önemli açıklamalar yapacak

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Ömer Çelik: Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan çok önemli açıklamalar yapacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

TBMM'de AK Parti grubu büyük bir işlev üstlenmektir.

AK Parti kampanya hafızasının tazelenmesiyle ilgili bir sunum gerçekleştirildi.

Yarın Maliye Bakanımız yeni ekonomi planı konusunda bilgilendirmeler yapacak. Yarın Cumhurbaşkanımız da konuşacak. Basına açık olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız çok önemli açıklamalar yapacak.

(McKinsey konusu)  "Sayın Cumhurbaşkanımız ilgili kurumların yerli danışmanlık şirketlerinden bu desteğin alınması prensibini söyledi. Kendisi tebliğ ettiğini söyledi. Kendisinin genel hassasiyeti, Türkiye'de yapılabiliyorsa kendi firmalarımız ile bunun yapılmasıdır. Spekülasyona açık değil. Kurumlarımızın bunu gözetmesi konusunda yaptığı bir açıklama."

(Cumhur İttifakı açıklaması) İki cümleyi yan yana değerlendirmenizi arzu ederim. Bir cumhur ittifakına verdiği önemin altını çizdi. Olabilecek yerlerde yerel seçimlerde de pratik olarak yaşatmak konusundaki hassasiyetini ortaya koydu. Cumhur ittifakının ortak bir duruş olduğunu ifade ederek bu durumda da listelerde olmasa bile gönüllerde devam edecek dedi. Listede yer almazsa bu cumhur ittifakının sona erdiği anlamına gelmiyor. Bu konunun dışında da bir araya gelebilirler.

Suudi gazetecinin kaybolmasına ilişkin: "Bu konuda hassasız. Türkiye Cumhuriyeti emin bir devlettir. Herhangi bir kişinin can güvenliği tehdit edilemez. Hassasiyetimiz en yüksek noktadadır. Tam bir tablo ortaya çıkmadan bir şey demiyoruz. Açıklamalar yapıldı, Konsolosluğa girdikten sonra kayboldu deniyor. Suudi Arabistan Başkonsolosluğu bizden çıktı diyor. İlgi düzeyimiz en üst seviyede. Durumunun, akıbetinin ne olduğu ortaya çıkarılacaktır. Kimse bir insanın kaybolması ile ilgili bir eyleme karışamaz."

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