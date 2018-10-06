Ömer Çelik: Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan çok önemli açıklamalar yapacak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:
TBMM'de AK Parti grubu büyük bir işlev üstlenmektir.
AK Parti kampanya hafızasının tazelenmesiyle ilgili bir sunum gerçekleştirildi.
Yarın Maliye Bakanımız yeni ekonomi planı konusunda bilgilendirmeler yapacak. Yarın Cumhurbaşkanımız da konuşacak. Basına açık olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız çok önemli açıklamalar yapacak.
(McKinsey konusu) "Sayın Cumhurbaşkanımız ilgili kurumların yerli danışmanlık şirketlerinden bu desteğin alınması prensibini söyledi. Kendisi tebliğ ettiğini söyledi. Kendisinin genel hassasiyeti, Türkiye'de yapılabiliyorsa kendi firmalarımız ile bunun yapılmasıdır. Spekülasyona açık değil. Kurumlarımızın bunu gözetmesi konusunda yaptığı bir açıklama."
(Cumhur İttifakı açıklaması) İki cümleyi yan yana değerlendirmenizi arzu ederim. Bir cumhur ittifakına verdiği önemin altını çizdi. Olabilecek yerlerde yerel seçimlerde de pratik olarak yaşatmak konusundaki hassasiyetini ortaya koydu. Cumhur ittifakının ortak bir duruş olduğunu ifade ederek bu durumda da listelerde olmasa bile gönüllerde devam edecek dedi. Listede yer almazsa bu cumhur ittifakının sona erdiği anlamına gelmiyor. Bu konunun dışında da bir araya gelebilirler.
Suudi gazetecinin kaybolmasına ilişkin: "Bu konuda hassasız. Türkiye Cumhuriyeti emin bir devlettir. Herhangi bir kişinin can güvenliği tehdit edilemez. Hassasiyetimiz en yüksek noktadadır. Tam bir tablo ortaya çıkmadan bir şey demiyoruz. Açıklamalar yapıldı, Konsolosluğa girdikten sonra kayboldu deniyor. Suudi Arabistan Başkonsolosluğu bizden çıktı diyor. İlgi düzeyimiz en üst seviyede. Durumunun, akıbetinin ne olduğu ortaya çıkarılacaktır. Kimse bir insanın kaybolması ile ilgili bir eyleme karışamaz."
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