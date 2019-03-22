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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
22.03.2019 - 20:02, Son Güncelleme:

Ömer Çelik: Emin olun bunların belediyeciliği de böyledir.

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Ömer Çelik: Emin olun bunların belediyeciliği de böyledir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Zelanda'daki terör saldırısına ilişkin, "Bütün dünya o caniyi kınarken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çıktı, 'İslam dünyası kendisine baksın' dedi. O caninin kim olduğunu, kimliğini bilmiyor, kimin suçlu olacağını, kimden yana olacağını bilmiyor. Emin olun bunların belediyeciliği de böyledir." dedi.

Çelik, partisinin Seyhan belediye meclis üyesi adayı Mustafa Tunç'un Ziyapaşa Bulvarı'ndaki seçim ofisi açılışında yaptığı konuşmada, seçime kısa bir zaman kaldığını, artık gerçekleştirdikleri çalışmaların neticesini almaya yaklaştıklarını söyledi.

AK Parti Seyhan Belediye Başkanı Adayı Fikret Yeni'ye destek isteyen Çelik, "Arzu ettiğimiz şey, birbirleriyle uyumlu şekilde çalışacak Cumhur İttifakı'nın belediye başkanı adaylarının seçilmesidir." diye konuştu.

"ONLARIN VADETTİĞİ PROJELER OLSA OLSA BOTOKS OLUR"

Ömer Çelik, Fikret Yeni'nin Seyhan'da gerçekleştireceği projelerden bahsederek, şöyle konuştu:

"Size, bir tık iyisini, bir tık üstünü değil, tamamen Seyhan'ın çehresini değiştirecek, tamamen devrim gerçekleştirebilecek projelerden bahsediyorum. Diğer partilerin tabanlarındaki kardeşlerimize de söyleyin, sadece buradaki kardeşlerimizin oy vermesi yetmiyor. Hepiniz elinizden gelen çalışmayı yapıyorsunuz ama önümüzdeki günlerde bu işlerin semeresini almak için lütfen diğer partilerin tabanlarındaki kardeşlerimize de gidin. Onları şuna ikna edin, 'Bu sefer parti kimliklerini bir kenara bırakın, Seyhan kimliği altında birleşelim' deyin. Seyhan'a çağ atlatacak projeler için Fikret Yeni'yi belediye başkanı yapalım. Onların vadettiği projeler olsa olsa botoks olur, ondan bir şey çıkmaz. Sadece botoks yapıp orasını burasını düzeltiyorlar. Alttaki çöp, ulaşım sıkıntıları, vatandaşın, kadınların, öğrencilerin çektiği sıkıntılar değişmiyor."

"SEÇİME KATILIM ORANININ YÜKSEK OLMASI ÖNEMLİDİR"

Çelik, Hükümetin Türkiye'nin her tarafına verilmesi gereken desteği verdiğini, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her şehre hak ettiğini gönderdiğini vurguladı.

Hükümet illere ne kadar güçlü yardım gönderse de yerel düzeydeki vizyonsuzluğun yeterli sonucun alınamamasına neden olduğuna dikkati çeken Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seyhan için, nüfus kaydı burada olan birisi olarak hakikaten üzülüyorum. Seyhan'ın Türkiye'de ilk 5-10'a girecek potansiyeli olduğunu görürsünüz. Bunu hep beraber gerçekleştirebiliriz, hep beraber bu işe imza atabiliriz. İmza atmamız için 10 günden az bir zaman kaldı. Dün Nevruz Bayramıydı, inşallah bu Seyhan için de baharın, güzel günlerin müjdecisi olur. Seçimin kaderini değiştirecek 2 şey var. Birincisi, ne kadar tanıdığınız varsa, komşu, akraba hepsini sandığa götürün. Seçime katılım oranının çok yüksek olması fevkalade önemlidir. İkincisi, bugünden başlayarak 31 Mart'a kadar 'ben sandığa gitmeyeceğim' diyen vatandaşlarımızı sandığa götürecek şekilde ikna etmemiz, onlarla kol kola girip sandığa gitmemiz lazım."

"KARŞIMIZDA HER GÜN GİZLİ KAPAKLI İLİŞKİLER ORTAYA ÇIKIYOR"

Çelik, konuşmasında Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör saldırısına da değinerek, şunları kaydetti:

"Karşı karşıya olduğumuz zihniyetin ne olduğunu en son Yeni Zelanda'daki canice saldırı gerçekleştirildiği zaman, oradaki kardeşlerimiz öldürüldüğü zaman gördünüz. Bütün dünya o caniyi kınarken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çıktı, 'İslam dünyası kendisine baksın' dedi. O caninin kim olduğunu, kimliğini bilmiyor, kimin suçlu olacağını, kimden yana olacağını bilmiyor. Emin olun bunların belediyeciliği de böyledir.

Zaten şimdi televizyonlarda kimlerin çıkıp da 'onlara oy verin, bunlara oy verin' diye gizli kapaklı işler yaptığını görüyorsunuz. Biz bir ittifak yapıyoruz, vatandaşımızın önündeyiz, her kesimden vatandaşımızı kucaklayacak projelere imza atıyoruz. Etnik kökeni, kimliği, partisi ne olursa olsun herkes bu memleketin evladı. Dolayısıyla hepsine aynı hizmeti götürmek için ortaya bir vizyon koymak lazım. Ama her şeyden önce şeffaf olmak lazım. Biz bu kürsülerden çıkıyoruz, gizli kapaklı iş ve ilişkiler yok, neyse anlatıyoruz. Ama karşımızda her gün gizli kapaklı ilişkiler ortaya çıkıyor."

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