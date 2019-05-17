Ombudsmandan TCDD’ye YHT uyarısı
KAMU Denetçiliği Kurumu’na başvuran bir vatandaş, trenlerde emniyet kemerinin zorunlu olmasını istedi.
Ombudsman, emniyet kemeri başvurusunu reddederken, güvenlik konusunda TCDD’ye tavsiyede bulundu. Kararda, özetle şöyle denildi: “Demiryollarındaki şartlarda insanların ve yük hareketlerinin güvenli şekilde yapılabilmesinde temel unsurun, bir kaza olmaması için gerekli önlemlerin alınması olduğu, bu durumun özellikle yüksek hızlarda çok da fayda sağlaması beklenmeyen emniyet kemeri uygulamasından çok daha önemli olduğu, demiryolu araçlarının ve hatlarının tam anlamı ile güvenlik, sinyalizasyon ve kontrol sistemleri ile donatılmasının kaza oranını hemen hemen sıfır seviyelerine düşüreceğinden, yolcu emniyeti için getirisinin yanında yüksek riskler içeren uygulamaları tartışmaya da gerek kalmayacağı ifade edilmiştir.”
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