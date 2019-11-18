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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fırat ALKAÇ/ İSTANBUL
18.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ölüme gitmeden 5 hayata dokundu

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
Ölüme gitmeden 5 hayata dokundu

Bisikletle yol kenarında beklerken üzerine devrilen TIR’ın altında can veren Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Aytan Kar’ın ölümü sevenlerini, hastalarını yasa boğdu.

Fatih’te çalıştığı özel hastanede önceki gün beş ameliyat yapan doktor Aytan Kar, saat 14.00’te hastaneden ayrılarak Başakşehir’deki evine gitti. Evde bir süre dinlenen Kar, bisiklete binmek için eşinin kardeşi İsmail Turna ile randevulaştı. Daha önceleri bisiklete bineceği alana kadar aracıyla giden Kar, havanın güzel olması nedeniyle evden bisikletle çıktı ve Hadımköy Abdülezelpaşa Caddesi’ne kadar geldi. Burada durarak eşinin kardeşi Turna’ya konum göndermek istedi. Bu sırada cadde üzerinde seyir halindeki Mustafa Cengiz’in kullandığı TIR, virajı alamadı ve yol kenarında bisikleti ile bekleyen doktorun üzerine devrildi. TIR’ın altında kalan Kar olay yerinde can verdi.

Ölüme gitmeden 5 hayata dokundu

SEVİLEN BİR DOKTORDU

Doktor Kar için ilk tören dün çalıştığı hastanenin önünde düzenlendi. Hastane çalışanları ve meslektaşları, Kar için gözyaşı döktü. Cenaze daha sonra tören için Fatih Camisi’ne götürüldü. Bu sırada eşi Ebru Kar ve çocukları Ahmet Turan ve Kerem Kar gözyaşlarına boğuldu. Kar’ın çalıştığı hastanedeki meslektaşları ise “Hastane çalışanları ve hastaları tarafından sevilen bir doktordu. Pazartesi (bugün) dört ameliyatı vardı. Bisiklete binmeyi çok seven pozitif bir insandı” dedi. Kar’ın cenazesi Eyüp Sultan Mezarlığı’nda toprağa verildi. 

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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