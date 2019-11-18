Ölüme gitmeden 5 hayata dokundu
Bisikletle yol kenarında beklerken üzerine devrilen TIR’ın altında can veren Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Aytan Kar’ın ölümü sevenlerini, hastalarını yasa boğdu.
Fatih’te çalıştığı özel hastanede önceki gün beş ameliyat yapan doktor Aytan Kar, saat 14.00’te hastaneden ayrılarak Başakşehir’deki evine gitti. Evde bir süre dinlenen Kar, bisiklete binmek için eşinin kardeşi İsmail Turna ile randevulaştı. Daha önceleri bisiklete bineceği alana kadar aracıyla giden Kar, havanın güzel olması nedeniyle evden bisikletle çıktı ve Hadımköy Abdülezelpaşa Caddesi’ne kadar geldi. Burada durarak eşinin kardeşi Turna’ya konum göndermek istedi. Bu sırada cadde üzerinde seyir halindeki Mustafa Cengiz’in kullandığı TIR, virajı alamadı ve yol kenarında bisikleti ile bekleyen doktorun üzerine devrildi. TIR’ın altında kalan Kar olay yerinde can verdi.
SEVİLEN BİR DOKTORDU
Doktor Kar için ilk tören dün çalıştığı hastanenin önünde düzenlendi. Hastane çalışanları ve meslektaşları, Kar için gözyaşı döktü. Cenaze daha sonra tören için Fatih Camisi’ne götürüldü. Bu sırada eşi Ebru Kar ve çocukları Ahmet Turan ve Kerem Kar gözyaşlarına boğuldu. Kar’ın çalıştığı hastanedeki meslektaşları ise “Hastane çalışanları ve hastaları tarafından sevilen bir doktordu. Pazartesi (bugün) dört ameliyatı vardı. Bisiklete binmeyi çok seven pozitif bir insandı” dedi. Kar’ın cenazesi Eyüp Sultan Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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