Ölüm onları Phuket’te yakaladı
Hollanda Radboud Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu 28 yaşındaki Zehra Yalçınkaya, tatil için gittiği Tayland’ın Phuket Adası’nda, Muay Thai boksörü Cezayirli Amine Halimi ile birlikte motosiklet kazasında yaşamını yitirdi.
Trabzon’lu baba ile Hollandalı annenin 2 çocuğundan biri olan, Hollanda’da dünyaya gelen Zehra Yalçınkaya’nın sık sık Phuket Adası’na gittiğini söyleyen halası Leyla Yalçınkaya, “Orada, ünlü bir eğitmen olan Amine Halimi’den Muay Thai dersi alıyordu” dedi. 30 Kasım gecesi Amine Halimi, terkisinde Yalçınkaya olduğu halde motosikletiyle seyrederken, U dönüşü yapan bir otomobile çarptı. Her ikisi de olay yerinde hayatını kaybetti. Tayland polisi kazanın ardından Zehra Yalçınkaya’nın yakınlarına ulaşmaya çalıştı. Olayı sosyal medyadan öğrenen Zehra Yalçınkaya’nın halası Leyla Yalçınkaya, Dışişleri Bakanlığı ve Türk Büyükelçiği’ne haber verdi. Zehra’nın babası Mahmut Çebi Yalçınkaya ve annesi apar topar Tayland’a gitti. İşlemleri tamamlanan Zehra Yalçınkaya’nın cenazesi yarın uçakla Türkiye’ye getirilecek ve Trabzon’un Of ilçesi Uğurlu köyünde aile mezarlığında toprağa verilecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle