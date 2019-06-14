Öldürüp üstüne kahve içmiş

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÖldürüp üstüne kahve içmiş
GeriGündem Öldürüp üstüne kahve içmiş
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
14.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Öldürüp üstüne kahve içmiş

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
Öldürüp üstüne kahve içmiş

6 yaşındaki Mert Can Yılmaz’ın babası tarafından darp edilerek öldürülmesine ilişkin soruşturmanın iddianamesi hazırlandı, baba hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. İddianamede Yılmaz’ın 4 yaşındaki diğer oğlunun da ifadesi yer aldı. Abisinin yaşadığı vahşeti anlatan minik Taha’nın da babasından şiddet gördüğü ortaya çıktı.

Hatay’ın İskenderun’un ilçesinde yaşanan korkunç olayla ilgili hazırlanan iddianemeye göre minik Mert’in anne-babası 2012’de evlendi. Anne Gülistan Özger evliliklerinin ilk yılından itibaren eşinden şiddet görmeye başladı. Baba Mehmet Ali Yılmaz, oğlu Mert Can’ı daha 3 yaşındayken bile en ufak şeyleri bahane ederek dövüyordu. Şiddet devam edince çift 2017’de boşandı. Çocuklar babalarında kaldı. Anne Özger, çocuklarını ziyaret ettiğinde bazen Mert Can’ın gözünün mor olduğunu görüyordu. Bir seferinde oğlunun bu durumunun fotoğrafını çekti ancak polise bildirmedi.

‘SİSTEMATİK DAYAK VE EZİYET’

Yine iddianameye göre Yılmaz velayetini aldığı çocukları ‘sistematik’ bir şekilde bazen el, bazen de sopayla dövüyordu. Olay günü Mert Can’ı dersini yapmadığı gerekçesiyle elektrikli süpürge sapıyla dövdü. 4 yaşındaki Taha ifade vererek şahit olduğu vahşeti dili döndüğünce anlatmaya çalıştı. Taha ifadesinde babasının kendilerine kötü davrandığını, hamur sopası ile her gün dövdüğünü, Mert Can’ın kafasını demir ile yamultuğunu, ayağına elektrikli sopa (elektrikli süpürgenin borusu) ile vurduğunu, ağabeyinin burnundan kan aktığını, seslere Halo Dayı’nın geldiğini, kahve içip babası ile dışarıya çıktıklarını, sonra abisinin ambulans ile hastaneye götürüldüğünü anlattı.

Savcı Özlem Yaman tarafından hazırlanan iddianameyle baba Mehmet Ali Yılmaz hakkında “kasten adam (çocuğunu) öldürmek” suçundan “ağırlaştırılmış müebbet” hapis cezası istendi. Yılmaz’ın Yasin Taha’ya yönelik de “eziyet” suçunu işlediğini değerlendiren savcılık bu suçtan da 8 yıla kadar hapis isteminde bulundu.

SORAN OLURSA ‘KAPIYA VURDUM’ DİYECEKSİN DİYE TEMBİHLEDİ

- Sanık Mehmet Ali Yılmaz’ın annesi Halide Özbahçeci de oğlunun torunlarını sürekli dövdüğünü söyledi. Özbahçeci, Mert Can’a kafasındaki şişlikleri sorduğunda kendisine, “Nene, babam beni ders yapmadım diye dövdü, bağırmayayım diye ağzıma bez soktu. Nefessiz kaldım, ölüyordum. ‘Soran olursa kapıya vurdum diyeceksin’ diye tembihledi” dediğini anlattı. Babanın 2 ay önce de Mert Can’ı döverek yaraladığı iddianamede yer aldı. Anne Halide Özbahçeci de oğlunun kendisini tehdit ettiği için de polise gidemediğini anlattı.

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Gelinin annesini öldürüp, babasını yaralamışlardı! Şok ayrıntılar ortaya çıktı
Kötü kokular vahşeti ortaya çıkardı
Oto galerici dehşet saçtı! Vurdu, acil servise bırakıp kaçtı
İki aile birbirine girdi... Gelinin annesini öldürdüler