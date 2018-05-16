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    Topuk kanı alınmayınca ortaya çıktı! Ağladığı yer kazıldı ve...

    Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)
    16.05.2018 - 15:28 | Son Güncelleme:

    ERZURUM’da topuk kanı alınmadığı için ortaya çıkan bebek cinayetinde, baba Harun Ş. (48) ile anne D.K.A.’nın (22) yargılanmasına devam edildi. Yaklaşık 2 yıldır bulunamayan bebek cesedi, babanın zaman zaman gidip ağladığı yerde dedektör köpekler eşliğinde arandı ancak herhangi bir ize rastlanmadı. Diğer taraftan, duruşma savcısı mahkemeye sunduğu mütalaada, anne ve babaya ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesini talep etti.

    Özel bir şirkette işçi olarak çalışan Harun Ş., kızının arkadaşı D.K.A. ile sevgili oldu. Erkek kardeşi ve annesiyle birlikte yaşayan D.K.A. bu ilişkiden hamile kaldı. Doğum sancıları artan D.K.A., 7 Ocak 2016 tarihinde, Horasan Devlet Hastanesi’nde, bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Doğumla birlikte bu ilişkiyi D.K.A.’nın annesi de öğrendi. Doğumun haber verilmesi üzerine hastaneye gelen Harun Ş., iddiaya göre, sevgilisi D.K.A.’nın dünyaya getirdiği bebeği eşine baktırabileceğini söyleyerek, anneden aldı. Bebekten 'topuk kanı' alınmaması ve gerekli aşıların yapılmaması üzerine hastane görevlileri, Harun Ş.’nin resmi nikahlı eşi N.Ş.’nin Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki evine gitti. N.Ş.’nin böyle bir bebek dünyaya getirmediğini söylemesi üzerine hemşireler, baba Harun Ş.’yi aradı. Harun Ş., hemşirelerle görüşmeyip, kaçamak cevaplar verince sağlık görevlileri, bu kez anne D.K.A.’nın Horasan’daki evine gitti. D.K.A.’nın bebekten haberi olmadığını iddia etmesi üzerine Horasan Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

    BEBEĞİN CESEDİ BULUNAMADI

    Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Harun Ş., bebeği Kars Çocuk Esirgeme Kurumu’na götürürken yolda öldüğünü fark ettiğini, kendisinin de yoldaki nalburdan kazma ve kürek alıp, bebeği kıyafetleriyle Sarıkamış ilçesine bağlı Karaurgan köyü yakınlarında toprağa gömdüğünü ileri sürdü. Harun Ş.’nin tarifi üzerine olay yeri inceleme ekipleri, bölgede araştırma yaptı ancak şüphelinin gösterdiği yerde kazılan çukurda bebeğin cesedi bulunamadı. Harun Ş., 23 Mayıs 2016 tarihinde tutuklanarak, cezaevine konuldu.

    ANNE DE TUTUKLANDI

    Harun Ş. hakkında, Erzurum 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılaması devam eden Harun Ş., bu kez suçlamaları kabul etmedi. D.K.A. ve annesi G.A.’yı suçlayan Harun Ş., sevdiğini ele vermemek için suçu üstlendiğini iddia etti. Şikayetçi sıfatı ile dinlenen D.K.A. ve annesi G.A. hakkında da soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan D.K.A., Harun Ş. ile suçu birlikte işlediği iddiasıyla 20 Aralık 2017’de tutuklanırken, annesi G.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. D.K.A. ve annesi hakkında açılan dava Harun Ş.’nin dosyası ile birleştirildi.

    BABANIN AĞLADIĞI YERDE ARAMA YAPILDI

    1’nci Ağır Ceza Mahkemesinde 29 Mart’ta görülen celsede, Sarıkamış Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada Harun Ş.’nin yaşadığı Balabantaş köyündeki ormanlık alanda zaman zaman gidip ağladığı ortaya çıktı. Bu bilginin mahkemeye ulaşması üzerine heyet, arama kurtarmalarda kullanılan dedektör köpeklerle babanın ağladığı su deposu ve altındaki ormanlık alanda arama yaptırma kararı aldı. Yazılan müzekkere sonucu jandarma ekipleri, bölgede arama yaptı. Dedektör köpekle yapılan aramada, bebek cesedine rastlanmadı.

    SAVCI, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ

    Olayla ilgili yargılama devam ederken, dün, duruşma savcısı mahkemeye esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcı, bebeğin annesi D.K.A. ve babası Harun Ş. hakkında 'tasarlayarak alt soydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesini istedi. D.K.A.’nın annesi G.A.’ya ise beraat kararı verilmesi talep edildi. Duruşma sanık avukatlarının savunmalarını hazırlaması için ertelendi.

    Öldürülen bebeğin cesedi, babanın ağladığı yerde bulunamadı
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    Etiketler: bebek cinayeti , topuk kapı , gündem
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