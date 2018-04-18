Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Öldürenler cezalandırıldı

    Öldürenler cezalandırıldı

    Yüksel KOÇ - Serpil KIRKESER / DHA - İSTANBUL
    18.04.2018 - 00:11 | Son Güncelleme:

    FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesi İstanbul'daki eylemlerden sorumlu tutulan 4 general, 7 albay, 2 yarbay ve 1 binbaşının tutuklu olarak yargılandığı ana darbe davası dün İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara bağlandı.

    Tutuklu sanıklar eski kurmay albay Ahmet Gümüş, eski tuğgeneral Eyyüp Gürler, eski kurmay albay Sadık Cebeci, eski kurmay albay Nabi Gazneli, eski kurmay albay Müslüm Kaya, eski kurmay yarbay Şakir Çınar, eski tümgeneral Fethi Alpay, eski kurmay yarbay Fatih Karakaya, eski tuğgeneral Özkan Aydoğdu, eski kurmay albay Mehmet Kapan, eski kurmay binbaşı Murat Yanık ve eski kurmay albay Ömer Faruk Özköse, ‘cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek’ suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

    KÖPRÜDE VURMUŞLARDI
    Sanıklar Mehmet Kapan ve Fatih Karakaya, darbe girişimi gecesi o zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü’nde, AK Parti’nin seçim kampanyalarını da yürüten reklamcı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da aralarında bulunduğu 43 kişinin ölümünden sorumlu tutuldu. Mahkeme, iki sanığa, ‘bir suçu kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme ve çocuğun kasten öldürülmesi’ suçlarından 43'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi.

    Darbe girişimi gecesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Mustafa Varank'ın kardeşi İlhan Varank ile birlikte 14 kişinin ölümünden sorumlu tutulan eski kurmay albay Sadık Cebeci de ‘bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme’den 14 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı. 

    Etiketler: 15 Temmuz , gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri