Öldürenler cezalandırıldı

Tutuklu sanıklar eski kurmay albay Ahmet Gümüş, eski tuğgeneral Eyyüp Gürler, eski kurmay albay Sadık Cebeci, eski kurmay albay Nabi Gazneli, eski kurmay albay Müslüm Kaya, eski kurmay yarbay Şakir Çınar, eski tümgeneral Fethi Alpay, eski kurmay yarbay Fatih Karakaya, eski tuğgeneral Özkan Aydoğdu, eski kurmay albay Mehmet Kapan, eski kurmay binbaşı Murat Yanık ve eski kurmay albay Ömer Faruk Özköse, ‘cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek’ suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.



KÖPRÜDE VURMUŞLARDI

Sanıklar Mehmet Kapan ve Fatih Karakaya, darbe girişimi gecesi o zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü’nde, AK Parti’nin seçim kampanyalarını da yürüten reklamcı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da aralarında bulunduğu 43 kişinin ölümünden sorumlu tutuldu. Mahkeme, iki sanığa, ‘bir suçu kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme ve çocuğun kasten öldürülmesi’ suçlarından 43'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi.



Darbe girişimi gecesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Mustafa Varank'ın kardeşi İlhan Varank ile birlikte 14 kişinin ölümünden sorumlu tutulan eski kurmay albay Sadık Cebeci de ‘bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme’den 14 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı.



