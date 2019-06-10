Öldüren şoföre 14 yıl
İSTANBUL Ümraniye’de, nişanlandığı 7 Nisan 2018 gecesi kullandığı lüks otomobille Fatma Kalender (68) ile torunu Ahmet Yiğit Kalender’e (11) çarpıp ölümlerine neden olan Emrah Bozdemir’in (33) cezası belli oldu. 2.15 promil alkollü olduğu belirlenen Bozdemir, Anadolu 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında ‘bilinçli taksirle iki kişinin ölümüne neden olma’dan 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Tarafların itirazı üzerine dosya, Bölge Adliye Mahkemesi 19’uncu Ceza Dairesi’ne gitti. Dosyaya bakan daire kararında, “Kazanın 7 Nisan 2018’de saat 23.35 sıralarında meydana geldiği, sanığın alkol ölçümünün ise 8 Nisan 2018’de saat 07.51’de yapıldığı ve 2.15 promil alkollü olduğunun tespit edildiği, Adli Tıp 5’inci İhtisas Kurulu’nun vücuttaki alkol oranının saatte 0.15 promil azalacağı yönündeki bilimsel tespiti dikkate alındığında, sanığın olay anında 3.40 promil alkollü olduğunun anlaşıldığı, cezanın ise 14 yıl 2 ay olarak belirlenmesinde ‘orantılılık ilkesi’ gözetildiğinde bir isabetsizlik bulunmamıştır” denilerek istinaf başvuruları esastan reddedildi. BAM 19’uncu Ceza Dairesi’nin kararının ardından taraflar Yargıtay’a başvurdu.
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