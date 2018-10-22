‘Oldubittiye asla müsaade edilmeyecektir’
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Kıbrıs’ta, Ege’de ve Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye rağmen atılacak hiçbir adıma ve oldubittiye asla müsaade edilmeyecektir. Ege ve Akdeniz’de Türkiye ve KKTC’nin yer almadığı bir projenin yaşama şansı olmadığını herkes bilmeli ve bölgeyi tehlikeye atacak provokasyondan herkes vazgeçmeli, kaçınmalıdır” dedi.
Bakan Akar, Ankara Polatlı’daki Ateş Serbest 2018 faaliyetinin ‘seçkin gözlemci günü’nün tamamlanmasının ardından yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Ege’de, Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve KKTC’nin hak ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası’nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın, herkes hesabını buna göre yapsın.”
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