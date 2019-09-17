Okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımı başladı! İŞKUR TYP başvuru şartları neler?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOkullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımı başladı! İŞKUR TYP başvuru şartları neler?
GeriGündem Okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımı başladı! İŞKUR TYP başvuru şartları neler?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
17.09.2019 - 07:55, Son Güncelleme:

Okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımı başladı! İŞKUR TYP başvuru şartları neler?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımı başladı! İŞKUR TYP başvuru şartları neler?

İŞKUR'un okullara yapacağı güvenlik ve temizlik görevlisi alımı için başvurular alınmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda görev yapacak olan hizmetli ve güvenlik görevlisi alımı, İŞKUR'un Toplum Yararına Program'ı (TYP) kapsamında yapılacak. Peki, İŞKUR TYP başvuru şartları neler? TYP başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR'un Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında kamu kurumlarına işçi alımında heyecanla beklenen süreç başladı. Okullarda TYP üzerinden görevlendirilecek güvenlik ve temizlik görevlilerine ilişkin detaylar, bu kapsamdan beklenti içinde olan binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. İşte, İŞKUR, okullara güvenlik görevlisi alımı hakkında ayrıntılar...

Eğitim sezonunun başlamasıyla birlikte il ve ilçelerde milli eğitim kurumlarında temizlik ve güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyenler 16-20 Eylül 2019 tarihleri arasında İŞKUR İl Müdürlüğüne başvurularını yapmaları gerekiyor. İşe başlama tarihleri 3 Ekim 2019, işin sona ermesi ise 30 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşecek.

İŞKUR'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Katılımcı seçim şartları yapılacak soruşturmada mevzuat gereği programa katılmasında engel olmayanlardan, ilgili vakıfta kaydı olmak şartıyla, sistemden yapılan gelir testinde hane halkı geliri kişi başı 500 TL ve altı olanlardan, asil ve yedekler sırasıyla ilgili kurumca noter kurasıyla belirlenecektir. Başvurular şahsen İŞKUR İl Müdürlüğüne yada www.iskur.gov.tr internet adresinden web ortamında yapılabilecektir. Kişiler ikamet ettiği il veya ilçenin projesine başvurabileceklerdir." denildi.

İŞKUR özel güvenlik alımı için başvuru süreci, TYP ekranından alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı, alımlarla ilgili İŞKUR'a gerekli bilgileri gönderdi. Böylece başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, TYP ekranında yere alan uygulama alanından 'MEB Güvenlik' seçeneğini seçip 'Ara' butonuna basarak öğrenebilecek.

İŞKUR TYP AÇIK POZİSYONLARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MÜLAKAT YA DA KURA OLACAK

Bazı illerde alınacak olan İŞKUR TYP başvurularının ardından mülakatlar yapılırken, bazı illerde ise sadece kura işlemi göz önünde bulundurulacak. İŞKUR TYP kapsamında okullara özel güvenlik olarak yerleşen vatandaşların ortalama çalışma gün sayısı 270 gün olacak.

BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU

İŞKUR'un okullara yapacağı özel güvenlik ve temizlik görevlisi alımında başvuru şartları şunlar;

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Önemli açıklamalar: 'ABD ile anlaşamazsak kendi planımızı uygulayacağız'
Neslican için hastaneden son dakika açıklaması
Ve ilk kez görücüye çıktı
Sokak ortasında dehşet...