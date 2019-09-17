Okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımı başladı! İŞKUR TYP başvuru şartları neler?
İŞKUR'un okullara yapacağı güvenlik ve temizlik görevlisi alımı için başvurular alınmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda görev yapacak olan hizmetli ve güvenlik görevlisi alımı, İŞKUR'un Toplum Yararına Program'ı (TYP) kapsamında yapılacak. Peki, İŞKUR TYP başvuru şartları neler? TYP başvurusu nasıl yapılır?
İŞKUR'un Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında kamu kurumlarına işçi alımında heyecanla beklenen süreç başladı. Okullarda TYP üzerinden görevlendirilecek güvenlik ve temizlik görevlilerine ilişkin detaylar, bu kapsamdan beklenti içinde olan binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. İşte, İŞKUR, okullara güvenlik görevlisi alımı hakkında ayrıntılar...
Eğitim sezonunun başlamasıyla birlikte il ve ilçelerde milli eğitim kurumlarında temizlik ve güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyenler 16-20 Eylül 2019 tarihleri arasında İŞKUR İl Müdürlüğüne başvurularını yapmaları gerekiyor. İşe başlama tarihleri 3 Ekim 2019, işin sona ermesi ise 30 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşecek.
İŞKUR'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Katılımcı seçim şartları yapılacak soruşturmada mevzuat gereği programa katılmasında engel olmayanlardan, ilgili vakıfta kaydı olmak şartıyla, sistemden yapılan gelir testinde hane halkı geliri kişi başı 500 TL ve altı olanlardan, asil ve yedekler sırasıyla ilgili kurumca noter kurasıyla belirlenecektir. Başvurular şahsen İŞKUR İl Müdürlüğüne yada www.iskur.gov.tr internet adresinden web ortamında yapılabilecektir. Kişiler ikamet ettiği il veya ilçenin projesine başvurabileceklerdir." denildi.
İŞKUR özel güvenlik alımı için başvuru süreci, TYP ekranından alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı, alımlarla ilgili İŞKUR'a gerekli bilgileri gönderdi. Böylece başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, TYP ekranında yere alan uygulama alanından 'MEB Güvenlik' seçeneğini seçip 'Ara' butonuna basarak öğrenebilecek.
İŞKUR TYP AÇIK POZİSYONLARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN
MÜLAKAT YA DA KURA OLACAK
Bazı illerde alınacak olan İŞKUR TYP başvurularının ardından mülakatlar yapılırken, bazı illerde ise sadece kura işlemi göz önünde bulundurulacak. İŞKUR TYP kapsamında okullara özel güvenlik olarak yerleşen vatandaşların ortalama çalışma gün sayısı 270 gün olacak.
BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU
İŞKUR'un okullara yapacağı özel güvenlik ve temizlik görevlisi alımında başvuru şartları şunlar;
Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)
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