Okullar yarın (26 Aralık) Kayseri'de tatil mi? MEB'den son dakika tatil açıklaması

Akdeniz'de devam eden sağanak yağışlar nedeniyle ulaşım durma noktasına geldi. Hava koşullarından dolayı dün bazı illerde valilik ve kaymakamlıklar eğitim öğretime ara verildiğini açıkladı. Yağışların devam ettiği illerde yaşayan vatandaşlar son gelen tatil haberlerini öğrenmek istiyor. İşte, 26 Aralık Perşembe günü için okulların tatil olduğu yerler.

KAYSERİ'DE OKULLAR YARIN TATİL Mİ?

Kayseri'nin Sarız ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın okulların tatil edildiği bildirildi.

Sarız İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın ilçede ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği kaydedildi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre yağışlı havanın 30 Aralık Pazartesi gününe kadar devam etmesinin tahmin edildiği, hava sıcaklığının ise en düşük sıfırın altında 3 olarak beklendiği öğrenildi.