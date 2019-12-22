Okullar ne zaman tatil olacak? 2019 2020 eğitim öğretim yılı takvimine göre 15 tatil ne zaman?

Eylül ayında başlayan ilk dönemin tamamlanmasına haftalar kaldı. Tatil için hazırlıklarına yavaş yavaş başlayan veli ve öğrenciler Bakanlığın takvimine okulların ne zaman kapanacağını öğrenmek istiyor. Vatandaşlar hazırlıkları bu bilgiler doğrultusunda gerçekleştirecek. İşte, 2019 2020 yarıyıl tatili ile okulların kapanacağı tarih.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yıllık olarak yayımladığı takvime göre öğrenciler bir eğitim öğretim yılı boyunca 3 kez tatil dönemi yaşayacak. Ara tatiller ve 15 tatiller ile öğrencilerin sene içindeki tatil süreci 1 ayı bulacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sömestr tatili, 17 Ocak 2020 Cuma günü karnelerin alınmasıyla birlikte başlayacak. 17 Ocak-2 Şubat 2020'deki sömestr tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL KAÇ GÜN?

6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Okula devamsızlığa ‘pedallı’ çözüm

Samsun'da bir okulda artan devamsızlık sorununu çözmek için ödül olarak 'bisiklet sürme etkinliği' düzenleniyor. Etkinlikte öğrenciler hem eğleniyor hem spor yapıyor. Böylece devamsızlığın önüne geçmek hedefleniyor.

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Hareketi kapsamında yürütülen projelerden biri olan ‘Okula Devam Ediyorum, Sağlıklı Yaşam İçin Pedal Çeviriyorum Projesi’ Canik ilçesindeki Emrullah Efendi Ortaokulu’nda uygulanıyor. Çoğunlukla Roman vatandaşların yaşadığı bölgede öğrencilerin okula devamsızlık yapmaya başladı. Okul yönetiminin aldığı kararla sosyal aktiviteler yoluyla öğrencilerin okula bağlı kalmaları için etkinlikler düzenleniyor. İl Sağlık Müdürlüğü’nden alınan yaklaşık 40 bisikletle Doğupark’ta öğrenciler hem eğleniyor hem de spor yapıyor.

Öğrencilerin okula devamında büyük sıkıntılar yaşadıklarını belirten Okul Müdürü Muammer Çalışıcı, şunları söyledi:"Geçmiş yıllarda bu devamsızlık problemini gidermek için çok farklı projeler gerçekleştirdik. Bu yıl farklı projeler geliştirip özellikle öğrencileri sosyal etkinlikler kapsamında okula bağlamak adına Doğupark sahil alanında bisiklet sürme etkinliği düzenliyoruz. Özellikle öğrencilerimizin okula devamını sağlamak istiyoruz. Bu yıl yaptığımız 'Okula Devam Ediyorum, Sağlıklı Yaşam İçin Pedal Çeviriyorum Projesi’ ile her geçen gün devamsızlık oranlarımız düşüyor. Öğrencilerimiz arkadaşlarıyla birlikte sosyal etkinliklerini eğlenceli bir şekilde devam ettiriyor."

Okulun rehberlik öğretmen Tuğba Kiremitçi ise "Okula geldiğim zaman bu okulun en fazla devamsızlık problemi olan okullardan bir olarak gördüm. Bunun üzerine öğrenciler okula daha fazla bağlayabilmek adına öğrencileri okulun dışarısında farklı bir ortamda sosyal aktiviteye sokarak devamsızlığı getirebileceğimizi düşündük. İlk başta 10 bisikletle başladık. Daha sonra öğrencilerden talep arttı. Başka okullardan bisiklet istedik, ayrıca Canik İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün destekleriyle bisiklet sayımız çoğaldı. Amacımız devamsızlık sorununu çözmek" dedi.