Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili kaç gün olacak?
Zorlu bir eğitim-öğretimini sürdüren öğrenciler okulların kapanacağı tarihi bekliyor. 18 milyonu aşkın öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak. Merak edilen bir diğer konu ise yaz tatili süresi. Uzun süredir ‘yaz tatili kısalacak mı?’ sorularına yanıt geçtiğimiz günlerde gelmişti. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili kaç gün olacak?
Milli Eğitim Bakanlığı, 2018-2019 eğitim öğretim yılının çalışma takvimini yayımladı. MEB tarafından hazırlanan 2018-2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelge, illere gönderildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre; 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başladı.
2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erdi ve öğrenciler karnelerini alarak sömestr tatiline başladı.
21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde arasında öğrenciler yarıyıl tatiline çıktı. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başladı.
Okullar ise 14 Haziran 2019 Cuma kapanacak.
YAZ TATİLİNDE YENİ SİSTEM
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim öğretim çalışma takvimini açıkladı. Bakan Selçuk, 13 haftalık yaz tatilinin iki haftasının kasım ve nisan aylarında birer haftalık ara tatil olarak planlandığını belirtti.
Bakan Selçuk, şunları söyledi:
"20-31 Ocak 2020'deki ara tatilimiz hem öğretmenler hem öğrencilerimiz için söz konusu. Ama 18-22 Kasım ve 6-10 Nisan'daki ara tatillerde öğretmenlerimiz, okullarda öğrencilerin olmadığı bir durumda görevlerine devam edecek. Ara tatillerde bir ana tema başlığı altında bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlanacak. Ara tatilleri bir fırsat olarak görüyoruz. Bu tatillerde öğretmenler, okullar kurumsal işleyişe yönelik bazı özdeğerlendirmeler yapacak. Yapılan ara tatillerde çocuklara ve öğretmenlere etkinliklere katılma imkânı veriliyor. Öğretmenlerimiz çok yoruluyor. İnsan üstü bir çalışmayla, büyük yorgunluk içinde olduklarını biliyoruz. Bu amaçla öğretmenlere bir nefes alma süresi vermeyi çok elzem görüyoruz. Ara tatillerde yeni bir yapılanma da söz konusu. Bunların sadece tatil olarak değerlendirilmemesi, çocukların bazı eğitim faaliyetlerine katılması da hedefleniyor. Ayrıca veli, zümre toplantıları, kişisel gelişim çalışmaları, okulların bazı fiziki ihtiyaçlarının karşılanması da söz konusu olabilecek."
YAZ TATİLİNDE YENİ UYGULAMA NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni düzenlemesine göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ders zili, 9 Eylül 2019’da çalacak. 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak. 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek. Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 arasında olacak. İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak. 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
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