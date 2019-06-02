Okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek?
Haziran ayının gelmesiyle birlikte, okulların kapanacağı tarihe yönelik araştırmalar hız kazandı. Eğitim hayatına devam eden milyonlarca öğrencinin yanı sıra, bu öğrencilerin velileri ile eğitimciler de okulların hangi tarihte kapanacağını ve yaz tatilin başlayacağını öğrenmek istiyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek?
Yarıyıl tatilinin ardından 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen için 4 Şubat'ta başlamıştı. Gözler şimdi dönem sonu karnelerinin alınacağı ve yaklaşık üç ay sürecek yaz tatilinin başlayacağı tarihte. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
2018-2019 Eğitim öğretim dönemi için yayımlanan takvim bilgilerine göre; 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayan ikinci kanaat dönemi 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. MEB’in takvimine göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir hafta öne çekilerek 9 Eylül 2019'da başlayacak.
YAZ TATİLİ 11 HAFTA
Milli Eğitim Bakanlığı, tatil ve okul zamanlarının daha dengeli ve verimli hale getirilmesi için yeni bir eğitim-öğretim çalışma takvimi modeli hazırladı. 13 haftalık yaz tatili süresi, öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını kaybedecek kadar okuldan uzaklaşmamaları için 11 hafta olarak düzenlendi.
İKİ YENİ ARA TATİL
Yaz tatilinden alınan 2 hafta ise nisan ve kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak verilecek. Yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak.
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