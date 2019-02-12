Yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak? İşte o tarih
2018-2019 eğitim öğretim yılı ikinci kanaat dönemi 4 Şubat Pazartesi günü başladı. Yarıyıl tatili ardından yaz tatili için sabırsızlanan öğrenciler, okulların kapanış tarihini araştırıyor. Tatil planlarını okulların durumuna göre yapacak olan veliler de bu yılki takvimi merak ediyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak?
Yoğun geçen bir eğitim öğretim yılının 2’nci döneminde olan milyonlarca öğrenci, okulların kapanış tarihini merak ediyor. “Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak?” Hem öğrenciler hem de veliler bu sorulara internet üzerinden yanıt arıyor.
MEB (Milli Eğitim Bakanlığı), 2018-2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini aylar öncesinden paylaşmıştı. Bu yılın takvimine göre, 17 Eylül 2018 tarihinde başlayan 2018-2019 eğitim öğretim yılı 14 Haziran 2019 Cuma günü karnelerin alınmasıyla tamamlanacak.15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 16 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar devam edecek.
Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin uyum eğitimi daha erken başlayacak.
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