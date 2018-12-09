Okullar ne zaman kapanacak? 15 tatil ne zaman başlıyor?
Okullar ne zaman sömestr tatiline girecek sorusunun yanıtı milyonlarca öğrenci tarafından araştırılan ve sorgulanan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Soğuk havaların gelmesiyle birlikte 15 tatil için az bir zaman kaldığını bilen öğrenciler, internet üzerinden aramalarını yoğunlaştırıyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak? 15 tatil ne zaman başlıyor?
Yoğun sınav temposu ve soğuk havalardan bunalan öğrenciler büyük bir sabırsızlıkla 15 tatilin başlayacağı tarihi beklemeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2019 iş takvimiyle birlikte okulların kapanacağı ve yarıyıl tatilinin başlayacağı zaman belli olmuştu. Peki, okullar ne zaman kapanacak? 15 tatil ne zaman başlıyor?
15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2019 iş takvimine göre 15 Tatil, 18 Ocak 2019 tarihinde verilecek olan karnelerin ardından başlamış olacak. Sömestir tatili, 3 Şubat 2019 tarihinde sona erecek. Öğrenciler, 4 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak. İkinci kanaat dönemi ise 14 Haziran 2019 tarihinde sona erecek.
DESTEKLEYİCİ OLUN
Bir eğitim öğretim yılının ilk dönemini daha geride bırakmaya sayılı günler kaldı. Öğrencileri yoğun ve stresli günlerin ardından dinlendirici ve eğlenceli bir tatil bekliyor. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi Koordinatörü Ayşegül Gürcü, “Yorucu bir dönemin ardından öğrenciler güzelce dinlenmeli, eğlenmeli ve kendilerine zaman ayırmalılar. Fakat bu süreçte derslerden fazlasıyla uzaklaşır, düzenlerini değiştirirlerse tatil bitiminde sömestr sonrası sendromu yaşayabilirler” dedi.
Tatil sonrasında öğrencilerin sendrom yaşamaması adına Ayşegül Gürcü, “Ailelerin çok dikkatli olması gerekiyor. Çocuklar derslerden sonra tatile çok hızlı adapte olabilir. Fakat okula dönüşte aynı hızla uyum sağlayamaz. Bu nedenle bu geçiş döneminde çocuğunuzun eğlenmesine, dinlenmesine fırsat verirken uyku düzeninin çok fazla dışına çıkmamasına dikkat edin; ara sıra onunla dersler hakkında konuşarak okula dönüş anlamında hazırlayıcı ve destekleyici olun” diye konuştu.
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