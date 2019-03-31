Yaz tatili başlangıç tarihi | 2019 okullar ne zaman kapanacak?

Mart ayının bitmesiyle birlikte, 2018-2019 eğitim öğretim döneminin de sonuna yaklaşıldı. Milyonlarca öğrenci ve veli, tatil hazırlıklarını tamamlarken, okulların ne zaman kapanacağını da sorgulamaya başladı. Peki, bu yıl okullar ne zaman kapacak? İşte 2019 yaz tatili başlangıç tarihi ile ilgili merak edilenler…

Yaz aylarına girmeye kısa bir süre kala, öğrenciler de karne için geri sayıma başladı. Son ders zilinin çalmasına kısa bir süre kala, veliler de okulların ne zaman kapanacağı sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayınladığı 2019 yaz tatili başlangıç tarihi…

2019 YAZ TATİLİ BAŞLANGIÇ TARİHİ

2018-2019 Eğitim öğretim dönemi için yayımlanan takvim bilgilerine göre; 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayan ikinci kanaat dönemi 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Böylelikle öğrenciler 3 ay tatil yapmış olacak.

OKULA BAŞLAMA YAŞI DEĞİŞİYOR MU?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, anaokulu eğitiminin zorunlu eğitim kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin soruya, "5 yaşı zorunlu kılmak 3 sene sonra takvimde yer verdiğimiz bir şey. Buna karar verirsek ne kadar dersliğe ihtiyacımız var? Kaç öğretmen gerekiyor? Finansmanın bütçeleme modeli ne olacak diye fizibilite çalışmamızı yaptık. Bu biraz zamanla ilgili bir şey. Bu kadar derslik ihtiyacını birden bire kapatmamız söz konusu değil, zaman içerisinde bunu kapatalım 5 yaşı zorunlu olarak, 3 yıl sonra yapacağımıza dair taahhüdümüz var. Türkiye'nin genel ekonomik durumuyla da ilişkili olmakla birlikte çok büyük bir mesafe alacağımızı görüyoruz." yanıtını verdi.

Bakan Selçuk, 4 yaş ve 3 yaşı da dikkate alarak, Bakanlık olarak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve belediyelerle çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Hiç okula gidemeyenlerin evine okul öncesi paketi anlamında nasıl destek veririz ile ilgili paketler hazırladık, süreç devam ediyor. 69 ay olarak bir saptamamız var. Burada yapmak istediğimiz şey, 6-7 yaş çağ nüfusu iç içe girdi. 4+4+4'ten sonra aynı çağın nüfusunda yüzde 40'a yakın çocuğumuz oldu. Derslik açığımızla ilgili bize ortaöğretimde önümüzdeki yıl yepyeni bir fotoğraf sunacak. Bütün bu karışıklığın önüne geçmek için 69 ayı önümüzdeki yıl zaten gerçekleştirmiş olacağız." dedi.