Okullar ne zaman açılıyor?
Yaklaşık 18 milyon öğrenci, 18 Ocak Cuma günü sınavlarla ve ödevlerle geçen bir dönemi daha geride bırakarak yarıyıl tatili sürecine girdi. Tatilin ilk haftasını geride bırakan öğrenciler, şimdi okulların açılacağı tarihi araştırıyor. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre okullar ne zaman açılıyor?
Milyonlar öğrenci yarıyıl tatilinin keyfini çıkarmaya devam ediyor. Bu süreci farklı şekilde değerlendiren öğrenciler ve velilerin ortak gündemi ise okulların ne zaman açılacağı. Özellikle bu süreci şehir dışında geçirenler, okulların açılış tarihine göre planlarını yapıyor. Peki, yarıyıl tatili ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2018-2019 eğitim- öğretim dönemi takviminde yer alan bilgilere göre, 18 Ocak'ta başlayan 15 tatil 4 Şubat Pazartesi günü son bulacak ve öğrenciler sınıflarda yerlerini alacaklar. 2018-2019 eğitim öğretim dönemi 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek.
UZMANLARDAN VELİLERE ÖNERİLER
Uzmanlar çocuğunuzun karnesi iyi veya kötü, nasıl olursa olsun tatilde dinlenmeleri ve eğlenmeleri gerektiğini söylüyor. İşte uzmanlardan velilere 5 öneri:
- Tatili öğrencilerin hem dinlenebileceği hem de verimli hale getirebileceği bir ara döneme çevirin. Bu program sayesinde çocuğunuz hem oyun oynayabilecek hem de kitap okumak gibi aktiviteler yapabilecek.
- Çocuğunuza, tatilde olduğunu hissettirin. Okulun ve derslerin tüm baskısından sıyrılmalı. Unutmayın, bu çocuğunuz için bir arınma dönemi.
- Gerekirse istediği saatte yatmasına izin verin, bilgisayarda oyun oynamasını sınırlı da olsa görmezden gelin.
- Beraber vakit geçirmeye özen gösterin, hafta sonu için programlar yapın.
- Ders çalışması konusunda baskı yapmayın. Eğer çocuğunuzun derslerinde eksik gördüğünüz noktalar varsa onu sıkmayacak şekilde tekrarlar yapılabilir. Ancak istemediğinde boş yere baskı yapmayın çünkü istediğiniz kadar zorlasanız da verim alamazsınız.
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