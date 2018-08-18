Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek?
Okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı milyonlarca öğrenci tarafından merak edilen ve sorgulanan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Yaz tatilinin bitmesine artık sayılı gün kala öğrenciler yeni eğitim yılı için hazırlıklarını yapmaya başladılar. Peki, okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek?
Yaz tatilinin bitmesine çok az bir zaman kala yeni eğitim yılı için hazırlıklarını yapan öğrenciler, okulların açılacağı net tarihi merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni yıl iş takvimiyle birlikte okulların açılacağı tarih belli oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek?
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre; 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.
Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin uyum eğitimi 10-14 Eylül 2018'de yapılacak.
OKUL ÖNCESİ VE İLKOKUL BİRİNCİ SINIFLAR ERKEN BAŞLAYACAK!
Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9´uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.”
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