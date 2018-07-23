Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek?
Okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı Ağustos ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Tatil beldelerine kaçan öğrenciler, geçtiğimiz dönemin stresini atıyor ve gelecek eğitim yılına hazırlanıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte o tarih.
Yaz tatili ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı öğrenciler tarafından merak edilmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni yıl iş takvimine göre okulların açılacağı zaman belli oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek?
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2018-2019 eğitim öğretim döneminin başlayacağı tarih, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı iş takviminde yer aldı. Binlerce kişinin planlarına yön vermek için net tarih bilgisini öğrenmek istediği okulların açılacağı gün, bu yıl 17 Eylül Pazartesi gününe denk gelecek.
2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.
Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin uyum eğitimi 10-14 Eylül 2018'de yapılacak.
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