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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
24.10.2018 - 13:06, Son Güncelleme:

Okul pansiyonu tavanında alçıpan koptu, 3 öğrenci yaralandı

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Okul pansiyonu tavanında alçıpan koptu, 3 öğrenci yaralandı

Bingöl’ün Solhan ilçesinde bir okulun pansiyonunun tavanında alçıpanın kopması sonucu 3 öğrenci hafif yaralandı.

Olay, Solhan ilçesinde bulunan Öğretmen Hüseyin Artunç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Öğrencilerin etüt salonunda ders çalıştığı sırada tavanın alçıpanı koparak düştü. Olayda 3 öğrenci yaralandı. Yaralanan öğrenciler, ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. ilk müdahalenin ardından öğrenciler, Bingöl Devlet Hastanesine sevk edilirken durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Öğrencilerden Bahattin Genç, “Etüt salonunda ders çalışırken tavan üzerimize çöktü. Biz üç arkadaştık. Gereken önlemlerin alınmasını istiyoruz” dedi.

Velilerden Murat Genç de, benzer durumların daha önce de yaşandığını, önlemler alınmadığı durumda çocuğunu okula gönderemeyeceğini söyledi.

Velilerinden Yunus Şener ise, “Öğrenciler etüt yaparken başlarına alçı düşüyor. Hemen bize haber verildi geldik. Hocalarımız bize durumu izah ettiler. Görüntüleri gördüğümde açıkçası öğrencimin hayatından kuşkulanmaya başladım. Bugün ucuz atlattık ama acaba yarın tekrar olabilir mi? Daha önce de böyle bir durum yaşanmış. Herhalde müteahhitler başlarından savurmuşlar. Bu konu hakkında bir an önce gerekenin yapılmasını istiyoruz. Zaten gerekli tutanakları tutmuşlar. Artık öğrencilerimizin hayatından kuşkulanmak istemiyoruz. Bugün bizimkine bir şey olmadı yarın bir başkasına bir şey olmayacak değil. Biran önce gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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