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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cavit AKGÜN / MUĞLA (DHA)
08.05.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

Okul çıkışı eve dönmedi! Uçakla İstanbul'a gelmiş, her yerde aranıyor

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Okul çıkışı eve dönmedi! Uçakla İstanbul'a gelmiş, her yerde aranıyor

Muğla'da ders bitiminde eve dönmeyen liseli Vuslat Kocaoğlan'dan (17), 5 gündür haber alınamıyor. Uçakla İstanbul'a gittiği ortaya çıkan Vuslat'ın öğretmen annesi ile belediye çalışanı babası, kızlarını gören ya da yerini bilenlerden yardım istedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (MUSKİ) çalışan Nihat Kocaoğlan, 3 Mayıs cuma günü kızı Vuslat Kocaoğlan'ı otomobiliyle eğitim gördüğü Turgutreis Anadolu Lisesi'ne bıraktı. Baba Kocaoğlan ve öğretmen anne Müge Kocaoğlan, gün içinde kızlarıyla telefonla görüştü. Ancak Vuslat, ders bitiminde eve dönmedi. Kızlarını aradıkları cep telefonunun kapalı olduğunu gören aile, Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Polis, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün lisanslı boksörü olan aynı zamanda basketbol hakemliği yapan liseli Vuslat'ın uçakla İstanbul'a gittiğini belirledi.

Polis her yerde genç kızı ararken baba Nihat Kocaoğlan, şunları söyledi:
"Vuslat'ın okulundaki arkadaşlarıyla görüştüm. Arkadaşları, kızımın Facebook'tan S.Ç. isimli bir kız ile tanıştığını, o kızın Vuslat'ı İstanbul'a davet ettiğini söyledi. Yapılan araştırmalar sonunda Vuslat'ın Milas- Bodrum Havalimanı'ndan uçakla İstanbul'a gittiği ortaya çıktı. Eşimle birlikte İstanbul'a gittik. Polis ekipleri tarafından incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde evladımızı havalimanında bir kızın karşıladığını gördük. Vuslat'ın şu anda İstanbul'da olduğu kesin. Yerini bilen lütfen bizi ya da polisi arasın."

Anne Müge Kocaoğlan da, "Yavrumuzun hiçbir sıkıntısı yoktu. Günlerdir perişan durumdayız. Kaybolduğu günden bu yana uyku uyumadık. Gören ve duyanların insanlık namına bizlere ulaşmasını istiyoruz. Aklımıza kötü şeyler getirmemeye çalışıyoruz. Yetkililerin bir an önce kızımı bulmasını istiyorum" dedi.

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