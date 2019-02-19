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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
19.02.2019 - 15:43, Son Güncelleme:

Oktay'dan üniversitelere proje üretimi ve yerel kalkınmaya destek çağrısı

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Oktay'dan üniversitelere proje üretimi ve yerel kalkınmaya destek çağrısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay "Üniversite, sadece kamudan aldığı bütçeyle yaşayan bir yapı asla değildir. Proje üreten ve bununla ilgili finansman desteği alabilen bir yapı olmalı üniversiteler." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Üniversite dediğimiz şey sadece kamudan aldığı bütçeyle yaşayan, sadece onunla bir şeyler üretebilen bir yapı asla değildir ve olmamalıdır. Proje üreten ve bununla ilgili finansman desteği alabilen bir yapı olmalı üniversiteler." dedi.

Oktay, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde dün düzenlenen Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi Tanıtım Toplantısı'na katılan bölge üniversitelerinin rektörleriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, toplantıda yaptığı konuşmada, son dönemde yükseköğretim alanında önemli yatırımlar yapıldığını, üniversite sayısının büyük ölçüde arttığını belirtti.

Şu an 206 olan üniversite sayısının daha da artabileceğini ifade eden Oktay, "Artık biz nitelik istiyoruz. Öğrencimizde, öğretim üyemizde, üniversitemizde kalite istiyoruz. Kendi içimizde birbirimizle olan mukayese boyutunda değil gerçekten uluslararası boyutta bir kalite, rekabet istiyoruz. Uluslararası alana gittiğimizde alnımız açık, dimdik durup, 'benim a, b, c üniversitem senin üniversiten ile rekabet edebilecek boyuttadır' diyebilmemiz lazım." diye konuştu.

"İLK 100'DE OLMAK ZORUNDAYIZ"

Oktay, her gün parametrelerin değiştiği, risklerin tavan yaptığı bir coğrafyada yaşadıklarına dikkati çekti.

Böyle bir ortamda üniversitelerin daha canlı, duyarlı, toplumsal konulara ve bölgesel konulara ilgi göstermesi gerektiğini anlatan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En önemli beklentimiz, ilk 100'de üniversite istiyoruz. Biz ilk 100'de olmak zorundayız. Tabii burada bütçe konusu ön plana çıkacaktır. Üniversite, sadece kamudan aldığı bütçe ile yaşayan, sadece onunla bir şeyler üretebilen bir yapı asla değildir ve olmamalıdır. Proje üreten ve bununla ilgili finansman desteği alabilen bir yapı olmalı üniversiteler. Buna ilişkin yasal bir boşluk yok diyebiliyorum. Varsa da biz bunun önünü açarız. Önemli olan ülke sınırlarının ötesinden bunu alabilmek ve ülkeye getirebilmek. Kaynaklar dediğimizde gözümüzü bütçeye dikersek fazla bir şey konuşamayız. Ne kadar muhteşem şeyler konuşsak da geleceğimiz yer sınırlıdır. Bu konuştuğumuzu biz yerel yönetimlerin, illerin kalkınmasıyla ilgili de dile getiriyoruz. Herhangi bir ilin gelişmesi sadece ve sadece o ilin kamudan aldığı pay ile olamaz, mümkün değildir. Kendi kaderinizi kendi elinize almak durumundasınız. Üniversitelerin şehirleriyle bütünleşmeleri, şehrin sorunlarıyla ilgilenmeleri, şehir ve bölgenin kalkınmasına dönük çözümler üretmeleri ufkumuzu açacak ana alanlardan biri olacak."

Oktay, kamuda, bakanlıklarda yeni bir çalışma başlattıklarını, var olan uluslararası fonların tespitini istediklerini dile getirdi.

"FONLARI TÜRKİYE'YE GETİRECEĞİZ"

Bir havuz oluşturduklarını ve iki günde 50 milyar lira gibi bir fonun havuza eklendiğini anlatan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyük ihtimal bu rakam çok daha üzerine çıkacak. Şimdi her bir bakanlığı kendi alanında görevlendiriyoruz. Her bakanlıktan 3'er kişi belirledik. Onları eğitiyoruz ve 'siz bunlardan sorumlusunuz' diyoruz. Bakan arkadaşımıza da 'Siz de bütün sistemden sorumlusunuz' diyoruz. Biz bu fonları Türkiye'ye getireceğiz. Üniversitelerimizi de bu bu çerçevenin içine katabiliriz. Bir şeyi projelendirmek önemli ama onunun takibini çok sıkı yapmadığınız zaman gerçekleştirmeyle ilgili sıkıntıya giriyoruz. Üniversitelerimizin uluslararası alanda ne tür fonları var, hangi fonlara nasıl ulaşabiliriz bunlar takip etmeliyiz. Siyasi veya farkı sebeplerle ulaşmakta sıkıntı varsa diplomatik anlamda ve farklı alanlarda her türlü imkanı kullanarak destek verelim. Bu toplantının somut sonuçlardan birisi bu olsun. Bunu belirli aralıklarla değerlendirelim."

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ise vakit ayırarak rektörlerle bir araya gelen, sorun ve talepleri dinleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a teşekkür etti.

"Yeni YÖK" olarak, konu hedefli projeler dönemi başlattıklarını anlatan Saraç, "UFUK 2020 ve onun türevleri... Yeni bir süreç başlıyor. Bu süreci en üst noktadaki üniversitelerin altına da yaygınlaştıracağız. AB projeleriyle ilgili fonlar konusunda üniversitelerimizden daha aktif bir rol üstlenmelerini bekleyeceğiz. Önümüzdeki dönemde bu kolaylaşacak. Yükseköğretimde kalite odaklı çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Toplantıya, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, YÖK Başkanı Danışmanı Prof. Dr. Sezer Şener Komşuoğlu, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal katıldı.

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