‘Öksüz, Gülen’in VİP kadrosunda’
Darbe girişiminden önce açılan 75 sanıklı FETÖ çatı davasının gerekçeli kararında, örgütün firari imamlarından Adil Öksüz hakkında dikkat çekici ayrıntılar yer aldı.
Kararda, sanık Öksüz’ün adresi “Almanya” olarak yer aldı. Bir dönem Gülen’in en yakınlarından olan ve tanık olarak ifadesi alınan Hüseyin Gülerce “Adil Öksüz’ün görüntüsü var. Pensilvanya’da ailesiyle birlikte diz çökmüş oturuyor. Fetullah Gülen’i yakından tanıyanlar bilirler. Fetullah Gülen ile ailenle birlikte konuşmak demek VİP demektir. Çoluk çocuğuyla dizi dibinde kendi özel yetiştirdiği insanlar” dedi. 75 sanıklı davanın gerekçeli kararında firari sanık Öksüz’ün Almanya’dan istenmesi için iade talepnamesi hazırlandığı anlatıldı. Gerekçeli kararda, bir dönem Gülen cemaati içinde yer alan kritik isimlerin tanık olarak verdikleri ifadeler de yer aldı. Tanık Nurettin Veren de ifadesinde FETÖ’nün üst düzey yöneticilerinden firari sanık Suat Yıldırım’a dikkat çekerek şunları belirtti:
“Sanık Suat Yıldırım’ın hem Edirne hem de Erzurum’dan yakınlığı vardır. Adil Öksüz’ü koruyan ve yerleştiren hatta bütün mollaları besleyen Suat Yıldırım’dır.”
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