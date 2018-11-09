OHAL Komisyonu 3 bin başvuruyu kabul etti
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, kanun hükmünde kararnamelerle meslekten ihraç edilenler, kapatılan kurum ve kuruluşlarına ilişkin 42 bin başvuruyu sonuçlandırdı.
Komisyon, 3 bin başvuruyu kabul etti. Bu kararlarla meslekten ihraç edilenlerin iadesine, kapatılan bazı kurum ve kuruluşların açılmasına hükmetti. Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan KHK’lar ile 125 bin 678’i kamu görevinden çıkarma olmak üzere 131 bin 922 tedbir işlemi uygulandı. Bu tedbir kararlarının yeniden değerlendirmesi için kurulan komisyona, 125 bin başvuru yapıldı. Bu başvurular kapsamında komisyonda 440 bin evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işlemi tamamlandı. Bugüne kadar 42 bin başvuruyu sonuçlandıran komisyon, 3 bin başvuruyu kabul ederken, 39 bin başvuruyu reddetti. Komisyonun kabul kararıyla meslekten ihraç edilenlerin iadesine, kapatılan kurum ve kuruluşların açılmasına hükmedildi. Komisyonda, 83 bin müracaatın incelenmesi ise devam ediyor.
Kararlar, tebliğ edilmek üzere başvurucuların en son görev yaptığı kurumlara teslim ediliyor. Başvurusu kabul edilenlerin atama işlemleri, en son görev yapılan kurumlar ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yapılıyor. Komisyonun ret kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara 19, 20, 21 ve 22. idare mahkemelerine iptal davası açılabiliyor.
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