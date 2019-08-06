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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.08.2019 - 18:22, Son Güncelleme:

Öğretmenlerin yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır? MEBBİS giriş ekranı

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Öğretmenlerin yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır? MEBBİS giriş ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru işlemleri 5 Ağustos tarihi itibariyle başladı. Eş durumu, sağlık, güvenlik, engellilik gibi nedenler başvurusunda bulunacak olan öğretmenler için süreç 9 Ağustos saat 17.00’ye kadar devam edecek. Peki, öğretmenlerin yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır? İşte, öğretmenlerin yer değiştirme başvuru süreci hakkında bilgiler.

2019 yaz dönemi kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve diğer nedenlerle, yer değiştirme başvurusuna dair detaylar belli oldu. MEB'in internet sitesinde yer verdiği bilgilere göre, başvurular belirtilen takvim doğrultusunda; başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci ile tercihlerin yapılması ve onay süreci olmak üzere iki aşamalı olarak tamamlanacak. Peki, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları nereden yapılacak?  İşte, o konuya dair detaylar.

BAŞVURULAR NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerindeki MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecektir. Başvuru formu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak ve bir örneği öğretmene verilecektir. Öğretmenler, başvuru formunun gerçeğe uygun şekilde doldurulmasından sorum Başvurular onaylanmadan önce eğitim kurumu yöneticiliklerinden belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunulabilecektir. Başvuru süresi içinde bilgi düzeltme talebinde bulunanlardan onay aşamasındaki başvuruları reddedilerek, onaylanmış başvurular ise iptal edilerek öğretmenlerin yeniden başvuru yapmaları sağlanacaktır.

Öğretmenler, başvuru süresi içinde, görevli olduğu eğitim kurumuna ya da kadrosunun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusundan vazgeçebilecektir. Bu durumda öğretmenlerin başvuruları elektronik ortamda da iptal edilecektir. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev sürelerinin veya izinlerinin 30 Eylül 2019 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Bu kapsamda yer değişikliği yapılanlardan en geç 1 Ekim 2019 tarihine kadar görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

MEBBİS GİRİŞ EKRANI

İLLER ARASI TERCİH DETAYLARI

Öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ildeki tüm eğitim kurumları arasından en çok 40 (kırk) tercihte bulunabilecek. Başvuracak öğretmenler, tercihleri dışında 41'inci seçenek olarak il genelinde boş kalan eğitim kurumlarından birine kurayla atanmak isteyip istemediklerini ayrıca belirtebilecek. Ancak, 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenmeyecek. Bu kapsamda 40'tan az tercih yapanlar ile tercih dışı atanmak istemeyen öğretmenlerin sadece tercihleri dikkate alınacak. Hizmet puanı yetersizliği sebebiyle yer değiştirmeleri yapılamayan öğretmenler, istemeleri halinde aylıksız izin kullanabilecek.

 

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