Öğretmenlerin yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır? MEBBİS giriş ekranı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru işlemleri 5 Ağustos tarihi itibariyle başladı. Eş durumu, sağlık, güvenlik, engellilik gibi nedenler başvurusunda bulunacak olan öğretmenler için süreç 9 Ağustos saat 17.00’ye kadar devam edecek. Peki, öğretmenlerin yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır? İşte, öğretmenlerin yer değiştirme başvuru süreci hakkında bilgiler.
2019 yaz dönemi kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve diğer nedenlerle, yer değiştirme başvurusuna dair detaylar belli oldu. MEB'in internet sitesinde yer verdiği bilgilere göre, başvurular belirtilen takvim doğrultusunda; başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci ile tercihlerin yapılması ve onay süreci olmak üzere iki aşamalı olarak tamamlanacak. Peki, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları nereden yapılacak? İşte, o konuya dair detaylar.
BAŞVURULAR NEREDEN VE NASIL YAPILIR?
Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerindeki MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecektir. Başvuru formu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak ve bir örneği öğretmene verilecektir. Öğretmenler, başvuru formunun gerçeğe uygun şekilde doldurulmasından sorum Başvurular onaylanmadan önce eğitim kurumu yöneticiliklerinden belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunulabilecektir. Başvuru süresi içinde bilgi düzeltme talebinde bulunanlardan onay aşamasındaki başvuruları reddedilerek, onaylanmış başvurular ise iptal edilerek öğretmenlerin yeniden başvuru yapmaları sağlanacaktır.
Öğretmenler, başvuru süresi içinde, görevli olduğu eğitim kurumuna ya da kadrosunun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusundan vazgeçebilecektir. Bu durumda öğretmenlerin başvuruları elektronik ortamda da iptal edilecektir. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev sürelerinin veya izinlerinin 30 Eylül 2019 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Bu kapsamda yer değişikliği yapılanlardan en geç 1 Ekim 2019 tarihine kadar görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.
İLLER ARASI TERCİH DETAYLARI
Öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ildeki tüm eğitim kurumları arasından en çok 40 (kırk) tercihte bulunabilecek. Başvuracak öğretmenler, tercihleri dışında 41'inci seçenek olarak il genelinde boş kalan eğitim kurumlarından birine kurayla atanmak isteyip istemediklerini ayrıca belirtebilecek. Ancak, 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenmeyecek. Bu kapsamda 40'tan az tercih yapanlar ile tercih dışı atanmak istemeyen öğretmenlerin sadece tercihleri dikkate alınacak. Hizmet puanı yetersizliği sebebiyle yer değiştirmeleri yapılamayan öğretmenler, istemeleri halinde aylıksız izin kullanabilecek.
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