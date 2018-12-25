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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.12.2018 - 10:04, Son Güncelleme:

Öğretmenlerin il içi alan değişikliği sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Öğretmenlerin il içi alan değişikliği sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye genelinde 12-18 Aralık tarih aralığında gerçekleştirilen öğretmenlerin il içi alan değişikliği başvurusunun ardından gözler sonuç aşamasına çevrildi. Görev yaptığı alan dışında farklı bir alanda daha mezuniyeti bulunan veya öğrenimi dışında farklı alanlarda görev yapan öğretmenlerin merakla beklediği il içi alan değişikliği sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği süreç dahilinde açıklanacak. Peki, İl içi alan değişikliği sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o tarih hakkında bazı bilgiler

İl içi alan değişikliği ile görev yapmakta oldukları alan haricinde farklı bir alana geçiş yapmak isteyen Milli Eğitim Bakanlığı personelleri, geçtiğimiz hafta müracaatlarını tamamlamıştı. Peki, il içi alan değişikliği sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ALAN DEĞİŞİKLİĞİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adayların ön başvurularının sistem üzerinden alınması ve yapılan ön başvuruların incelenerek eğitim kurumu, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince sistem üzerinden uygun olanların onaylanması sürecini 12-18 Aralık tarihlerinde tamamlayan Milli Eğitim Bakanlığı, tercih başvurularının alınması ve eğitim kurumu müdürlüklerince onaylanması sürecini 24-26 Aralık tarihlerinde tamamlayacak.

Atamalar ise 28 Aralık tarihinde gerçekleşecek. Bu sonuçların ardından görevden ayrılma ve başlama aşaması 18 Ocak 2019 - 4 Şubat 2019 tarihlerinde gerçekleşecek.

Alan değişikliği işlemleri, başvurusu onaylananların tercihleri de dikkate alınmak suretiyle hizmet puanı üstünlüğüne göre değiştirilmek istenilen alanlarda açık norm kadro ilan edilen eğitim kurumlarına yapılacak. Hizmet puanlarının hesabında alan değişikliği ön başvurusunun son günü esas alınacak. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek, eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.

Sonuçlar, "http://personel.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

Alan değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerin alan değişiklikleri iptal edilmeyecek. Ancak gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların alan değişikliği iptal edilecek.

Alan değişikliği işlemi yapılan öğretmenlerin kararnameleri, sistem üzerinden il milli eğitim müdürlüklerine gönderilecek.

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