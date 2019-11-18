Öğretmenler Günü ne zaman? 2019 Öğretmenler Günü tarihi
Öğretmenler Günü, bu yıl da eğitim ve öğretimin en önemli neferleri olan öğretmenlerimizin ihyası için önemli bir yer edinecek. Çeşitli kutlamaların yapılacağı ve öğretmenlere özel etkinliklerin hazırlanacağı Öğretmenler Günü, okullarda çeşitli programlarla geçecek. Peki, Öğretmen Günü ne zaman kutlanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Öğretmenler Günü etkinlikler ve güzel sözlerle kutlanmaya bu yıl da devam edecek. Öğrenciler ve velilerin merakla araştırdığı Öğretmenler Günü, etkinliklerle geçecek. Peki, Öğretmenler Günü ne zaman kutlanacak? İşte, 2019 yılının Öğretmenler Günü tarihi
ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?
Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür.
Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıldönümlerinde ülke çapında Öğretmenler Günü kutlanmasına karar verildi. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir
Pek çok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı”’nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”’ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.
Öğretmenler Günü bu yıl 24 Kasım tarihinin Pazar gününe denk gelmesi dolayısıyla, 25 Kasım Pazartesi günü etkinliklerle kutlanacak.
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