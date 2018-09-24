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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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KARS (AA)
24.09.2018 - 14:56, Son Güncelleme:

Öğretmeninden Sedanur'a duygu dolu mektup 

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Kars'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in ana sınıfındaki öğretmeninin yazdığı mektup herkesi duygulandırdı. Mektubu yazan ana sınıfı öğretmeni Melek Akalın "Keşke dünyada hiç bir çocuk ölümün yanından dahi geçmese. Ama Sedanur böyle bir şey yaşadı, cahilce katledildi. Sedanur hemşire olmak istiyordu, hemşire ve doktorlara ayrı bir ilgisi vardı ama ne yazık ki olamadı" ifadelerini kullandı.

Kars'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi taşlarla örtülü biçimde bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in ana sınıfındaki öğretmeninin yazdığı mektup herkesi duygulandırdı. Sedanur'un öğrenim gördüğü ilköğretim okulunda hüzün hakim olurken sınıf arkadaşları da gözyaşlarına boğuldu.

Kağızman ilçesi Paslı Köyü Esin Çağdaş İlk ve Ortaokulunda öğrenim gören ve ölü bulunan Sedanur Güzel'in oturduğu sırasına, fotoğraflarının yanı sıra bir de mektup bırakıldı.     

Sedanur'un ana sınıfı öğretmeni Melek Akalın tarafından kaleme alınan mektup, duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Mektubu okuyan Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Bayşar, yoğun duygular yaşadı.     

Melek Akalın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sedanur Güzel ile 3 yıl önce tanıştığını ifade ederek, "Sedanur'un ilk okul anıları benimleydi. Okul deneyimleri, okula alışamayışı, korkuları hep benimleydi." dedi.     

Minik öğrencilerinin ölümüyle yasa boğulduklarını belirten Akalın, "Sedanur benim ilk öğrencilerimdendi, benim için ayrı bir yeri vardı. Böyle bir durumda kalmak istemezdik. Keşke dünyada hiç bir çocuk ölümün yanından dahi geçmese. Ama Sedanur böyle bir şey yaşadı, cahilce katledildi, bu konu üzerinde başka bir şey söylenemiyor." diye konuştu.     

"SEDANUR HEMŞİRE OLMAK İSTİYORDU”

Akalın, Sedanur'un okuldaki hallerini anlatarak,  şunları söyledi:     

"Sedanur hareketli oyunları çok severdi. Geçen yıl geçirdiği trafik kazasına kadar çok hareketliydi. Kaydıraktan kaymak onun için büyük bir zevkti. Sedanur kazadan sonra hastanede kaldığı sürede hemşiresi ona çok iyi davranmış ve oyuncak hediye etmiş. Sedanur da hemşire olmak istiyordu, hemşire ve doktorlara ayrı bir ilgisi vardı ama ne yazık ki olamadı."     

"İNSANLIK ÖLDÜ KIZIM"

Sedanur'un öğretmeni Melek Akalın, mektubunda şu ifadelere yer verdi:     

"Sedanur'um, ilk defa söylediklerimi dinlemeyeceksin biliyorum. Oysa o yumuk yumuk minicik ellerini çenene koyup gözlerini gözlerime dikip anlattıklarımı dinlemeni ne çok isterdim. İnsanlık öldü kızım, insanlık senle birlikte o taşların altında can verdi, seninle birlikte tabuta konuldu, seninle birlikte mezarlıkta gömüldü canım kızım.     

Canım kızım, bir gün hepimiz yanına cennete geleceğiz ve her ne istersen birlikte neşe içinde oynayacağız, buna inan yavrum. O vakit gelinceye kadar saklambaç oynamaya ne dersin? Sen cennete saklan, dur ben dünyada seni arayayım. Zaman zaman bulamıyorum diye kıkırdama seslerini duyayım. Sonra yeniden saklan, ben dünyadaki tüm çocukların gülümsemesini sana benzetip oynayayım, olur mu canım kızım."

SEDANUR’UN ANNE VE BABASI ÇOCUK KATİLLERİNE İDAM İSTEDİ

9 yaşındaki Sedanur Güzel'in anne ve babası katil zanlı veya zanlılarının bir an önce bulunup idam edilmelerini istedi. 

Sedanur’un babası Abdullah ve annesi Handan Güzel, İHA ekibine konuştu. Olayın görülmemiş vahşet olduğunu ifade eden Abdullah Güzel, “Devlet büyüklerimize sesleniyorum. Küçük bir çocuk vahşet bir şekilde öldürülüyor ve üzeri taşlarla kapatılıyor. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın. Ben katil zanlılarının biran önce yakalanmasını istiyorum. Bu caniler yakalanıp idam edilsin” dedi.

Ağlamaktan ve üzüntüden sesi kısılan anne Handan Güzel de, “Çocuğumun, yavrumun katilleri idam edilsin. Ne olur bu canileri bulun” diye konuştu.

Paslı Köyünde yaşanan olayın ardından tüm köylü sakinlerinin tedirgin olduğunu kaydeden Güzel ailesinin komşuları da, “Çocuklarımız korkuyor. Bu olay aydınlatılsın. Herkes korku içinde, tedirgin” dedi.

KARS BAŞSAVCISI CAMGÖZ'ÜN SEDANUR GÜZEL AÇIKLAMASI

Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz, kaybolduktan 7 gün sonra cenazesi bulunan Sedanur Güzel ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Camgöz, ölüm sebebi ve cinsel istismar iddialarının patolojik inceleme sonucu belli olacağını belirtti. Erzurum Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda cenaze üzerindeki klasik otopsi işleminin tamamlandığını dikkat çeken Mehmet Fatih Camgöz, "Sedanur Güzel'in cesedinden elde edilen örnekler üzerinde ise patolojik inceleme halen devam etmektedir. Sedanur Güzel'in cinsel istismara maruz kalıp kalmadığı ve ölümünün nasıl gerçekleştiği net olarak ancak patolojik inceleme sonucu belli olacaktır. Olayla ilgili mevcut soruşturma gizlilik içinde yürütülmekte olup, yeni verilere ulaşıldığında kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi.

OLAY     

Kars'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde 16 Eylül'de yabani meyve toplamaya çıkan Sedanur Güzel kaybolmuştu. Köylülerle kırsalda yapılan arama çalışmalarından sonuç alamayan aile, durumu jandarmaya bildirmişti. JAK timleri, AFAD ekipleri ve UMKE görevlileri Güzel'in bulunması için arama çalışması başlatmış, aramalar sonucu Güzel'in cesedi, köyün 1 kilometre uzağında üzeri taşlarla kaplanmış vaziyette bulunmuştu.     

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