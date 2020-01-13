Öğrencileriyle 40 yıl sonra buluştu

Mezun ettiği öğrencileri iş sahibi oldu, evlendi, torunlarını kucaklarına aldı. Birsen Öğretmen emekliye ayrıldı ancak ellerini “çocuklarım” dediği öğrencilerinin üzerinden hiç çekmedi. Öğrencileri de öğretmenleriyle bağlarını kopartmadı. Her biri farklı dönemlerden mezun öğrenciler, dün Birsen öğretmenin 73’üncü doğum günü için bir sürpriz hazırladı. Zeytinburnu Belediyesi’nin Belgratkapı Sosyal Tesisleri’nde Birsen Öğretmen ve öğrencileri buluştu. Buluşmaya öğrenciler çocukları ve torunlarıyla birlikte geldi. Öğrencilerine tek tek sarılan Birsen Öğretmen gözyaşlarını tutamadı. Birsen Öğretmen öğrencileriyle birlikte andımızı okudu. ‘Öğretmenim ve Daha Dün Annemizin’ şarkılarını söyleyen Birsen Öğretmen, daha sonra öğrencilerine tırnak kontrolü yaptı.

BEN DE SINIF BABASIYIM

Birsen Öğretmen duygularını, “Öğrencilerim arasında anneanne, babaanne, dede olanlar var. Emekli olanlar var, çalışanlar var. Hepsi buradalar. Ben onları 11 yaşında mezun ettim. Onları başarılı görmek beni çok duygulandırdı” diye anlattı. Birsen Öğretmenin eşi Erol Kotoğlu ise “Öğrenciler bana ‘sınıf babası’ derlerdi. Onları görmek beni mutlu etti” dedi.

BİLGİLER DÜN GİBİ AKLIMDA





- Birsen Öğretmen’in en büyük öğrencisi 58 yaşındaki Menekşe Duran şunları söyledi: “1975’te mezun oldum. Sınıf başkanıydım. Birsen Hanım mükemmel bir öğretmendi. Ben 40 yıllık evliyim. Torunlarım var. Birsen Öğretmen’in verdiği bilgiler dünkü gibi aklımda.”