Öğrenciler geri sayımda: 15 tatil ne zaman başlayacak? Sömestr tatili kaç gün?
2018-2019 eğitim öğretim döneminin ilk yarısı sömestr tatili ile sona erecek. Diğer bir tabir ile 15 tatil olarak anılan yarı yıl tatili, bu yıl toplam 16 gün sürecek. 15 tatil için planlarını yapmak isteyen öğrenciler ve veliler, tatilin başlayıp sona erdiği tarihi öğrenerek planlarına son halini verecek. Peki, 15 tatil ne zaman başlıyor ve ne zaman sona eriyor? İşte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı resmi bilgilere göre 15 tatil ne zaman sorusunun cevabı
Sömestr tatili için geri sayım başlarken öğrencilerin 15 tatil ne zaman başlayacak sorusu da hız kazanmaya başladı. Tatil ya da çalışma planlarını yarı yıl tatilinin başlayıp sona erdiği tarihe göre biçimlendirecek olan öğrenciler, 15 tatil ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Peki, 15 tatil bu yıl ne zaman başlayacak? İşte, merakla araştırılan o konu hakkında bazı bilgiler
15 TATİL BU YIL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İnternet üzerinden araştırılan Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2019 iş takvimine göre 15 Tatil, 18 Ocak 2019 tarihinde verilecek olan karnelerin ardından başlamış olacak. Sömestir tatili, 3 Şubat 2019 tarihinde sona erecek. Öğrenciler, 4 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak. İkinci kanaat dönemi ise 14 Haziran 2019 tarihinde sona erecek.
SÖMESTR TATİLİNİ NASIL GEÇİRMELİ?
Eğitim ve Rehberlik Direktörü Salim Ünsal, sınavla öğrenci alacak proje okullara, Anadolu ve fen liselerine hazırlık yapan 8’inci sınıf öğrencileri için sömestrin bir fırsat olduğunu belirtiyor. Bir haftayı biraz daha yoğun bir çalışmayla geçirmeleri, diğer haftayı ise dinlenerek, gezerek, tatil modunda değerlendirmelerinin doğru bir yaklaşım olacağını anlatan Salim Ünsal, öğrencilere şu önerilerde bulunuyor:
YENİ SİSTEME ADAPTE OLUN
- Özellikle sınav sisteminin değişmesi, karşımıza soru formatında da önemli farklılıklar çıkardı. Adayların bu yeni formata adapte olması için benzer testlere ağırlık veren bir çalışma yürütmesi göz ve zihin aşinalığı kazanması bakımından yararlı olur.
BOL BOL TEST ÇÖZÜN
- Bir haftalık çalışma sürecinde daha çok test örnekleri üzerinden çalışma programı tasarlanabilir. Bu, sınav denemesi şeklinde yapılabileceği gibi çeşitli testler ve soru bankaları üzerinden de olabilir.
YANITLARI ANALİZDEN GEÇİRİN
- Bir testi veya sınav denemesini çözdükten sonra geri dönüp sonuçları ve cevapları sıkı bir analizden geçirmek de öğrenmeyi pekiştirecektir.
BİYOLOJİK AYARINIZI BOZMAYIN
- Tatilde uyku, beslenme ve dinlenme düzeninin de okul sürecinde olduğu gibi sağlanması gerekiyor. Çünkü bu dönemde bozulan biyolojik ayarı, okul başladığında tekrar olağana döndürmek bazen birkaç haftayı alabiliyor.
BAŞARI İÇİN DENGE ÖNEMLİ
- Tabi ki sadece uzun süre çalışanların değil, çalışmalarını dengeli, düzenli ve programlı yapabilenlerin daha başarılı olabileceklerini hatırlatmak isterim. Bu dengeye dikkat edilmesi gereken bir zaman dilimi sömestr.
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