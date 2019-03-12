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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)
12.03.2019 - 16:38, Son Güncelleme:

Öğrenci velisi bıçaklayıp istismarla suçlamıştı.. Karar çıktı

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Öğrenci velisi bıçaklayıp istismarla suçlamıştı.. Karar çıktı

BURSA'da, Necla K.'nin, ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi kızıyla ilgilenmediği gerekçesiyle bıçaklayarak yaraladığı, ardından da çocuğuna cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdüğü öğretmen, beraat etti.

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  • Öğrenci velisi bıçaklayıp, istismarla suçlamıştı
  • Öğrenci velisi bıçaklayıp, istismarla suçlamıştı
  • Öğrenci velisi bıçaklayıp, istismarla suçlamıştı
  • Öğrenci velisi bıçaklayıp, istismarla suçlamıştı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi İhsan Dikmen İlkokul’unda 22 Eylül 2017 günü meydana gelen olayda Necla K. (44), ilkokul 4’üncü sınıf öğrencisi kızı S.K.'nin öğretmeni Tolga Daştan'ı (40), çocuğuyla ilgilenmediği iddiasıyla çıkan tartışmada bıçakladı. Sırtından ve bacağından yaralanan öğretmen hastaneye kaldırılırken, anne gözaltına alındı. Adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakılan anne Necla K. ifadesinde, öğretmenin çocuğununa cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü. Bunun üzerine Tolga Daştan hakkında 'cinsel istismar' suçundan Bursa 1.’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

TANIKLIK YAPAN VELİLER: “ÇOK İYİ BİR İNSAN”

Davanın karar duruşmasında küçük kız ile annesinin avukatı Burak Esener ve tutuksuz sanık Tolga Daştan’ın avukatı Sibel Güçlü hazır bulundu. Duruşmada tanık olarak dinlenen diğer veliler, Daştan’ın herkese iyi davrandığını, çok iyi bir insan olduğunu, suçlamaya maruz kalacak hareket yapacak biri olmadığını söyledi. Cumhuriyet savcısı da annenin, cinsel istismar suçlamasını yaralama olayından sonra dile getirmesi ile tanık ifadelerinin dikkate alınarak, sanık hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, öğretmen Tolga Daştan'ı delil yetersizliğinden beraat ettirdi.

Öte yandan anne Necla K.'nin Bursa 14.’ncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde 'yaralama' suçundan yargılanması devam ediyor.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (12.03.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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