Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Öğrenci affından kimler yararlanacak? 2018 öğrenci affı

    Öğrenci affından kimler yararlanacak? 2018 öğrenci affı

    Hürriyet Haber
    01.05.2018 - 11:02 | Son Güncelleme:

    Üniversitelerden kaydı silinen öğrencilere tekrar kayıt yaptırma ve eğitimini tamamlayıp diploma alma şansı tanıyan öğrenci affının ne zaman çıkacağını merak eden vatandaşlar aramalarını hızlandırdı. Başbakan Binali Yıldırım'ın yaptığı açıklamaların ardından öğrenci affının detaylarını merak eden vatandaşlar, konu hakkında bilgi edinmek için internette araştırma yapıyor. Peki, öğrenci affı ne zaman çıkacak? Öğrenci affından kimler yararlanabilecek?

    Başbakan Binali Yıldırım'ın Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı öğrenci affı açıklaması, af bekleyen on binlerce vatandaşı meraklandırdı. Çeşitli sebepler nedeniyle üniversite eğitimine devam edemeyerek yarıda bırakmak zorunda kalan vatandaşlar, öğrenci affının ne zaman çıkacağını merak ediyor. Af bekleyen kişiler ayrıca affın kapsamını, kimlerin yararlanacağını ve öğrenci affından yararlanmak için gerekli olan şartları da sorguluyor. İşte, heyecanla beklenen öğrenci affı hakkında merak edilen detaylar...

    2018 ÖĞRENCİ AFFI

    Üniversitelerde okuyan 8 milyona yakın öğrenci olduğunu anlatan Yıldırım, bu öğrencilerin içinde eğitimine öğretimine devam edemeyen 500 bine yakın öğrenci bulunduğunu söyledi. Üniversiteyi 7 yılda bitirme mecburiyeti olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Bu öğrencilere bir kereliğine üniversitelerine, bölümlerine dönme imkanı veriyoruz. Kaydı silinen öğrencilere tekrar kayıt yaptırma ve eğitimini tamamlayıp diploma alma fırsatı veriyoruz. Bunun istisnası ne? Teröre bulaşmışsa, terörle irtibatı, iltisakı varsa bunlar bu haktan yararlanamayacak." dedi.

    ÖĞRENCİ AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Başbakan Binali Yıldırım'ın bu açıklamasının ardından gözler bu konu hakkında açıklanacak detaylarda. Öğrenci affının kapsamı, aftan kimlerin yararlanacağı ve çıkış tarihi henüz belli değil ancak kısa süre içinde bu konuda bir gelişme olması bekleniyor.

    Affın kimleri kapsayacağına dair kesin bir bilgi yok ancak geçmiş yıllardaki örneklere bakacak olursak, Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dahil, af kapsamında olacağı tahmin ediliyor.

    Terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olanların ise aftan yararlanamayacağı Binali Yıldırım’ın açıklamalarından anlaşılıyor.

     

    Etiketler: SeoHaber , NoMobil , Öğrenci affı kimler yararlanacak , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri