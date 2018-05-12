Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Oğlunun katilinin babasını öldürdü

    Oğlunun katilinin babasını öldürdü

    Davut CAN/DHA
    12.05.2018 - 16:46 | Son Güncelleme:

    İZMİR'in Bornova ilçesinde Hayati İmer, oğlu Gökhan'ı tabancayla vurarak öldüren Mert Ulaş'ın babası Nuri Ulaş'ı (53), bıçaklayarak öldürdü.

    Küçükpark yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonunun önünde dün saat 12.00 sıralarında Hayati İmer, 35 HB 3959 plakalı kamyonetiyle giderken, geçen yıl şubat ayında kız meselesi nedeniyle oğlu Gökhan İmer'i (32) tabancayla vurarak öldürüp, cezaevine giren Mert Ulaş'ın (28) babası Nuri Ulaş'ı fark etti. Kamyoneti durduran Hayati İmer, yanındaki bıçağı çekip Nuri Ulaş'a saldırdı. Vücuduna defalarca bıçak darbesi alan Nuri Ulaş, kanlar içerisinde yere yığıldı. Hayati İmer, taksiye kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Nuri Ulaş'ın yaşamını yitirdiği belirledi.

    Polis, Hayati İmer'i yakalamak için çalışma başlattı. İmer'in kaçarken bindiği taksinin şoförü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şoförün, "'Bana, bunun oğlu benim oğlumu öldürdü, ben de bunu öldürdüm' dedi. Heyecanlı ve paniklemiş gözüküyordu" dediği ileri sürüldü.

    Etiketler: izmir , kan davası , cinayet , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri