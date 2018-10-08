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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
08.10.2018 - 17:45, Son Güncelleme:

Oğlunu öldüren babadan kan donduran ifadeler

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Oğlunu öldüren babadan kan donduran ifadeler

Samsun'da evlerinde tartıştığını oğlunu tabancayla vurarak öldüren baba mahkemece tutuklanırken, oğlunun uyuşturucu ve alkol bağımlısı olduğu ve birkaç gün önce kendilerini öldüreceğine dair tehdit ettiğini söyledi. 

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki Çağlar Y., evlerinde tartıştığı babası Nesim Y.'nin (56) tabancalı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan evli 1 çocuk babası Çağlar Y. olay yerinde hayatını kaybetti. Tek çocuğu olan Çağlar Y.'yi öldüren baba Nesim Y. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cinayet Bürosundaki sorgusu tamamlanan baba Nesim Y., Samsun Adliyesine sevk edildi. 

"İnsan kendi evladına kıyabilir mi? Böyle olmasını istemezdim" 

Nesim Y., "Maktul oğlum olur. Yaklaşık 5 yıldır uyuşturucu ve alkol bağımlısıydı. Gelinim ve torunum ile birlikte 2 yıldır bizim evde yaşamaktadır. Oğlum uyuşturucu ve alkol bağımlısı olduğu için sürekli olarak bize hakaret ve tehdit ediyordu. Yaklaşık bir ay önce de beni darp etmişti.

Utandığım için beni darp etmesine rağmen polise şikayetçi olmamıştım. Bu olaydan sonra oğlumla konuşmuyordum. Eve geldiği zaman bana bulaşmaması için uyuma taklidi yapıyordum. Olay gecesi de eve gelerek bana küfür ve tehditlerde bulundu.

Bana saldırıp pompalı tüfek alıp 'Sizi öldüreceğim' dedi. Boğazımı sıktı. Sıklıkla böyle hareketler yaptığı için ben de yastığın altında bulunan tabancayı alarak kendisine birkaç el ateş ettim. İnsan kendi evladına kıyabilir mi? Aslında olay esnasında boğazımı çok kötü sıktığı için olayında etkisiyle bu olay oldu. Ben silahı almasaydım çok değil, birkaç gün sonra o beni ve annesini öldürecekti. Çünkü bu yönde tehditler savuruyordu. Çocuğuma karşı herhangi bir kastım yoktur. Böyle olmasını istemezdim" diye konuştu. 

Mahkemece tutuklanan Nesim Y., Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. 

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