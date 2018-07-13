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    Oğlunu dizide gören baba şikâyetçi oldu

    Hürriyet Haber
    13.07.2018 - 06:51 | Son Güncelleme:

    TV dizisi “Anne”de babasının izni olmadan çocuk oyuncu oynatıldığı iddia edildi. Baba, televizyonda gördüğü çocuğunun kendisinden habersiz oynatıldığını ileri sürerek savcılığa başvurdu.

    Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre, özel bir TV kanalında yayımlanan "Anne" isimli dizide rol alan çocuk oyuncunun babasından izinsiz şekilde oynatıldığı ileri sürüldü.Meltem-Mehmet Atılgan çifti geçtiğimiz yıllarda ayrı yaşamaya başladı. Anne Atılgan, çocuğunu özel bir oyunculuk ajansına yazdırdı. 7 yaşındaki A. Atılgan, "Anne" isimli dizide oyunculuk yapmaya başladı. Birkaç bölümde ufak roller alan A., diziyi takip eden babası tarafından fark edildi.

    BABA ŞİKÂYETÇİ OLDU

    Boşanmak üzere olduğu eşini arayarak durumu soran Mehmet Atılgan, ardından savcılığa başvurdu. Eşinin kendisinden habersiz çocuğu üzerinden para kazandığını ileri süren baba, program yetkilileri ve eşinden şikâyetçi oldu.

    ANNE HAKKINDA DAVA AÇILDI

    Savcılık tarafından başlatılan soruşturmada, program yetkililerinin yapılan sözleşmesinde anne-baba imzası bulunduğu belirlendi. Baba, imzayı kendisinin atmadığını belirtince savcılıkça anne Meltem Atılgan'ın olayla ilgili ifadesine başvuruldu. 32 yaşındaki anne ifadesinde; eşinin kendisine "Sen benim yerime imzala" dediği için sözleşmede bulunan isminin altına imza attığını beyan etti.

    Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda anne Meltem Atılgan hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, "Meltem Atılgan'ın sözleşmede eşinin yerine imza atarak sahtecilik suçu işlediği" belirlendi. Dava, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

    Etiketler: Anne dizisi
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