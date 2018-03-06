Oğlunu boğdu ömür boyu aldı

Olay 12 Kasım 2017’de yaşandı. Malulen emekli olan, bedensel engelli 4 çocuk babası Hasan Elmacıoğlu, sürekli yaramazlık yaptığını iddia ettiği ve hiper- aktivite bozukluğu olan oğlu Haydar'ı evlerinin önünde bulunan üç tekerlekli motosikletinin arkasındaki kasanın içine sokup boğarak öldürdü.



ANNE ŞİKÂYETÇİ OLMADI

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dünkü duruşmasında Elmacıoğlu, "Mahalleli üstüme çok geldi. Oğlum hiperaktif. Çok uyarmama rağmen insanlara hastalığını anlatamadım. Hastaneye götürdüm. Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne gittim. 'Yaşı küçük en iyisi ev' dediler. İlaç verip uyutuyorduk. İstemeden çevreye zarar veriyordu. Bir anda kendimi kaybettim” diye konuştu. Anne Gülsen Elmacıoğlu, şikâyetçi olmadığını belirterek, "Hasan istemeden yaptı. Bir anlık sinir sonucu bu olayı gerçekleştirdi" dedi.