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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.10.2019 - 14:32, Son Güncelleme:

ÖGG sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

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ÖGG sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

ÖGG (Özel Güvenlik Görevlisi) 84. Temel Eğitim ve 60. Yenileme Eğitimi Sınavı 20 Ekim 2019 Pazar günü tamamlandı. Sınav telaşını geride bırakan özel güvenlik görevlisi adayları şimdiden ÖGG sınav sonuçlarına ve soru-cevap duyurusuna odaklanmış durumda. Peki, ÖGG sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Yıl içerisinde altı kez gerçekleşecek olan Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi Sınavlarının beşincisi 20 Ekim 2019 tarihinde gerçekleşti. ÖGG (Özel Güvenlik Görevlisi) 84. Temel Eğitim ve 60. Yenileme Eğitimi Sınavı’ndan 60 puan alanlar başarılı sayılacak. Sınav sonuçları öncesinde bir tahmin yürütmek isteyen adaylar soru ve cevapları bekliyor. Peki, ÖGG sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Bir hafta içerisinde yayınlanması beklenen ÖGG sınav soruları ve cevapları Özel Güvenlik Daire Başkanlığı’nın resmi sayfası üzerinden görüntülenebilecek. ÖGG sınav sonuçlarının ise tarihi henüz bilinmiyor.

Bu yılki son sınav olan ÖGG (Özel Güvenlik Görevlisi) 84. Temel Eğitim ve 60. Yenileme Eğitimi Sınavı 8 Aralık 2019 Pazar günü yapılacak.

ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Özel güvenlik sınav sonuçlarını görüntülemek için adayların TC Kimlik No ile sorgulama yapması gerekiyor. Güvenlik sınav sonucu linkine tıklayan güvenlik görevlisi adayları, sonra “Temel Eğitim Sınav Sonucu” sayfasına yönlendirilerek bireysel sonuçlarını görüntüleyebilecek.

 

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