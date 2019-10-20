ÖGG sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
ÖGG (Özel Güvenlik Görevlisi) 84. Temel Eğitim ve 60. Yenileme Eğitimi Sınavı 20 Ekim 2019 Pazar günü tamamlandı. Sınav telaşını geride bırakan özel güvenlik görevlisi adayları şimdiden ÖGG sınav sonuçlarına ve soru-cevap duyurusuna odaklanmış durumda. Peki, ÖGG sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Yıl içerisinde altı kez gerçekleşecek olan Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi Sınavlarının beşincisi 20 Ekim 2019 tarihinde gerçekleşti. ÖGG (Özel Güvenlik Görevlisi) 84. Temel Eğitim ve 60. Yenileme Eğitimi Sınavı’ndan 60 puan alanlar başarılı sayılacak. Sınav sonuçları öncesinde bir tahmin yürütmek isteyen adaylar soru ve cevapları bekliyor. Peki, ÖGG sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Bir hafta içerisinde yayınlanması beklenen ÖGG sınav soruları ve cevapları Özel Güvenlik Daire Başkanlığı’nın resmi sayfası üzerinden görüntülenebilecek. ÖGG sınav sonuçlarının ise tarihi henüz bilinmiyor.
Bu yılki son sınav olan ÖGG (Özel Güvenlik Görevlisi) 84. Temel Eğitim ve 60. Yenileme Eğitimi Sınavı 8 Aralık 2019 Pazar günü yapılacak.
ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Özel güvenlik sınav sonuçlarını görüntülemek için adayların TC Kimlik No ile sorgulama yapması gerekiyor. Güvenlik sınav sonucu linkine tıklayan güvenlik görevlisi adayları, sonra “Temel Eğitim Sınav Sonucu” sayfasına yönlendirilerek bireysel sonuçlarını görüntüleyebilecek.
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