ÖGG (Özel Güvenlik Görevlisi) sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Özel Güvenlik 80. Temel Eğitim ve 56. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) bugün gerçekleşti. ÖGG sınav sonuçlarını şimdiden merak eden adaylar, bir yandan soru- cevap duyurusunu beklerken bir yandan da sonuç tarihi için bir açıklama olup olmadığını araştırıyor. Peki, ÖGG (Özel Güvenlik Görevlisi) sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Özel Güvenlik Görevlisi Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bu sene 6 kez Özel Güvenlik Görevlisi Sınavı (ÖGG) yapılacak. Sınavların ilki 17 Şubat Pazar günü tamamlandı. ÖGG sınavından geçmek için sınavın ve uygulama sınavının puanlarının aritmetik ortalamasının 60 olması gerekiyor. Peki, ÖGG (Özel Güvenlik Görevlisi) sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Emniyet Genel Müdürlüğü, ÖGG sınavı soruları ve cevaplarının bu hafta içerisinde online sistem üzerinden açıklanması bekleniyor. Son sınavın sonuçları 18 gün içerisinde açıklanmıştı, bu nedenle 80’nci ÖGG sınavı sonuçlarının 8 Mart’ta erişime açılabileceği öngörülüyor.
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?
Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir.
Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.
- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.
- Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.
- Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir.
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