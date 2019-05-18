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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
18.05.2019 - 13:42, Son Güncelleme:

Öfkenin bedeli ağır oldu

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Öfkenin bedeli ağır oldu

Bursa'da bir genç, ortağına kızıp iddiaya göre araç kiralama şirketinin camlarını kırıp ateşe verdi. Bu sırada vücudunda kesikler oluşan genç, kaçarken 2 sokak ileride bayıldı. Onur Y. isimli gencin kanlar içinde yattığı yerde bir pompalı tüfek ve bir de tabanca bulundu.

Olay, sabah saat 08.30 sularında merkez Nilüfer İlçesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araç kiralama şirketi ortaklığı bulunan Onur Y. ve Ali Ö. arasında anlaşmazlık çıktı. Onur Y. sabah saatlerinde yanına aldığı tabancayla araç kiralama şirketine gitti. Burada kapı ve camları kıran genç, vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan kesikler sebebiyle yaralandı. Onur Y. camlarını kırdığı iş yerinin içine girip otomatik pompalı tüfeği aldı.

Öfkenin bedeli ağır oldu

Onur Y. dışarı çıkarken dükkanda bulunan koltukları ateşe vererek kaçmaya başladı. Vücudunun çeşitli yerlerinde bulunan kesiklerle koşmaya çalışan Onur Y. iki sokak arkada bilincini kaybederek bayıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan dükkana müdahale ederken, polis ekipleri de yerdeki kan izlerini takibe başladı.

Kan izlerinin diğer sokağa doğru gittiğini gören ekipler, Onur Y. isimli genci baygın halde bulundu. Bilinci kapalı olan Onur Y.'nin yanında dükkandan aldığı otomatik pompalı tüfek ve bir de tabanca bulundu.

Öfkenin bedeli ağır oldu

Çok fazla kan kaybeden Onur Y.'ye ilk müdahaleyi yapan polis ekipleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler bulunan Onur Y. ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kundaklanan dükkanda ve Onur Y.'nin kan kaybından bayıldığı yerde incelemelerde bulunurken, tabanca ve otomatik tüfek emniyete götürüldü.

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