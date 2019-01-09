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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
09.01.2019 - 10:44, Son Güncelleme:

Öfkeli komşu apartmanı karıştırdı! Şoke eden rapor

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Öfkeli komşu apartmanı karıştırdı! Şoke eden rapor

Adana'nın Beyazevler Mahallesi'nde Ankaralı olduğu öne sürülen bir vatandaş, mahallede bulunan 3 katlı binadan 2 adet dükkan satın aldı. Dükkanları 1+0 eve dönüştürmek isteyen kişi, komşularıyla anlaşamadı. Apartman sakinlerinin karşı çıkması üzerine inşaatı durdurmak zorunda olan vatandaş inat ederek, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunu'ndan yararlanarak binaya çürük raporu aldı. Kararın diğer mülk sahiplerine bildirilmesi üzerine binaya yıkım kararı çıktı. Mülk sahiplerine bildirilen çürük raporu karşısında şoke olan vatandaşlar binalarının sağlam olduğunu iddia etti.

Bina'da mülk sahibi olan Edebiyat öğretmeni Beytullah Oğuz, tanımadıkları bir kişinin binanın altında bulunan 2 adet dükkanı satın aldığını belirterek, "Dükkanları 1+ 0 daireye çevirmek istedi. Apartmanda buna müsaade etmedi. Çünkü bu evlerin ne amaçla kullanılacağı biz bilmiyoruz. Biz müsaade etmeyince kendisi ilk önce bizim birkaç arkadaşımızı tehdit ederek ben yaparım binanızı yıktırırım demiş. Biz dedik herhalde böyle bir şey yapamaz. İlerleyen süreçte bir kaç hamle daha yaparak bizi korkutmaya çalıştı. 1+0 eve müsaade etmeyince kanunda bulduğu bir yasa ile müracaat ederek binaya çürük raporu almışlar" dedi.

"HEPİMİZ MAĞDURUZ"

Binalarının deprem gördüğünü ve hala sağlam olduğunu belirten Oğuz, "Çıkarılan kanuna göre 2007 yılı öncesindeki bütün binalar verilen verilere göre çürük çıkıyor. Bu konu için önümüzde 2 seçenek var. Biz yetkili kişilerle görüştük. Bize binanıza güçlendirme yapmalısınız dediler. Buda yaklaşık 250 bin TL ile 300 bin TL arasında bir paraya mal oluyor. Bu binada kimsenin bu parayı verme gücü yok. İkinci seçenek olarak da binayı bir müteahhide vereceksiniz. Müteahhide verdiğimizde ise dairelerimizi bize yarı fiyatına düşürüp en iyi ihtimalle 2+1 daireler verecekler. Şu durumda bizler mağduruz" diye konuştu.

Oğuz, "Bu çok büyük bir sıkıntıdır ve kendisinin duyarlı olduğunu biliyoruz. Bu duruma kayıtsız kalmayacağını düşünüyoruz. Bu bütün illerimizde olan bir sıkıntıdır. Adamın birisi geliyor 20 daire 30 daire olan binadan bir şekilde bir tanesini satın alıyorlar. Daha sonra ise kanundaki maddeyi kullanarak o binaya çürük raporu alıyorlar ve daha sonra herkes mağdur oluyor" ifadelerini kullandı.

"MÜTEAHHİTLERİN DOYMAK BİLMEYEN İŞTAHLARI YÜZÜNDEN BURALARI KULLANMAK İSTİYORLAR"

Binada küçük çocukların ve yaşlıların kış gününde mağdur olduklarını, binalarının yıkılmasını istemediklerini dile getiren Oğuz, "Binaya çürük raporu aldıran kişinin bu binayla ilgisi yok. Bizim görmediğimiz bir kişi kendisi. Ankara'da oturduğu söyleniyor. Biz adamı da hiç görmedik. Bir kişinin hırsı yüzünden ve müteahhitlerin doymak bilmeyen iştahları yüzünden buraları kullanmak istiyorlar" diye konuştu.

Duruma tepkili başka bir mülk sahibi ise dükkanları satın alan kişinin ev yapmasına kendilerinin müsaade etmemesi üzerine inat uğruna binaya çürük raporu aldırdığını söyledi

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