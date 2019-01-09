Öfkeli komşu apartmanı karıştırdı! Şoke eden rapor

Bina'da mülk sahibi olan Edebiyat öğretmeni Beytullah Oğuz, tanımadıkları bir kişinin binanın altında bulunan 2 adet dükkanı satın aldığını belirterek, "Dükkanları 1+ 0 daireye çevirmek istedi. Apartmanda buna müsaade etmedi. Çünkü bu evlerin ne amaçla kullanılacağı biz bilmiyoruz. Biz müsaade etmeyince kendisi ilk önce bizim birkaç arkadaşımızı tehdit ederek ben yaparım binanızı yıktırırım demiş. Biz dedik herhalde böyle bir şey yapamaz. İlerleyen süreçte bir kaç hamle daha yaparak bizi korkutmaya çalıştı. 1+0 eve müsaade etmeyince kanunda bulduğu bir yasa ile müracaat ederek binaya çürük raporu almışlar" dedi.

"HEPİMİZ MAĞDURUZ"

Binalarının deprem gördüğünü ve hala sağlam olduğunu belirten Oğuz, "Çıkarılan kanuna göre 2007 yılı öncesindeki bütün binalar verilen verilere göre çürük çıkıyor. Bu konu için önümüzde 2 seçenek var. Biz yetkili kişilerle görüştük. Bize binanıza güçlendirme yapmalısınız dediler. Buda yaklaşık 250 bin TL ile 300 bin TL arasında bir paraya mal oluyor. Bu binada kimsenin bu parayı verme gücü yok. İkinci seçenek olarak da binayı bir müteahhide vereceksiniz. Müteahhide verdiğimizde ise dairelerimizi bize yarı fiyatına düşürüp en iyi ihtimalle 2+1 daireler verecekler. Şu durumda bizler mağduruz" diye konuştu.

Oğuz, "Bu çok büyük bir sıkıntıdır ve kendisinin duyarlı olduğunu biliyoruz. Bu duruma kayıtsız kalmayacağını düşünüyoruz. Bu bütün illerimizde olan bir sıkıntıdır. Adamın birisi geliyor 20 daire 30 daire olan binadan bir şekilde bir tanesini satın alıyorlar. Daha sonra ise kanundaki maddeyi kullanarak o binaya çürük raporu alıyorlar ve daha sonra herkes mağdur oluyor" ifadelerini kullandı.

"MÜTEAHHİTLERİN DOYMAK BİLMEYEN İŞTAHLARI YÜZÜNDEN BURALARI KULLANMAK İSTİYORLAR"

Binada küçük çocukların ve yaşlıların kış gününde mağdur olduklarını, binalarının yıkılmasını istemediklerini dile getiren Oğuz, "Binaya çürük raporu aldıran kişinin bu binayla ilgisi yok. Bizim görmediğimiz bir kişi kendisi. Ankara'da oturduğu söyleniyor. Biz adamı da hiç görmedik. Bir kişinin hırsı yüzünden ve müteahhitlerin doymak bilmeyen iştahları yüzünden buraları kullanmak istiyorlar" diye konuştu.

Duruma tepkili başka bir mülk sahibi ise dükkanları satın alan kişinin ev yapmasına kendilerinin müsaade etmemesi üzerine inat uğruna binaya çürük raporu aldırdığını söyledi