Oduncu pazarında yangın! Alevler çok sayıda iş yerini sardı
Şanlıurfa Oduncu Pazarı’nda işyerlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çok sayıda iş yerini saran alevlere itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Yangın, akşam saatlerinde Sancaktar Mahallesi'nde bulunan Oduncu Pazarı'nda meydana geldi.
Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangının çevredeki akaryakıt istasyonuna sıçramaması için yoğun mücadele veren ekiplere polisler de TOMA aracıyla destek verdi.
Yangını söndürmeye yönelik çalışmalar sürüyor.
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