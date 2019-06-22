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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM/ANKARA
22.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ödev ve e-alışveriş de bağımlı yapıyor

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
Ödev ve e-alışveriş de bağımlı yapıyor

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Cengiz Şahin, TBMM Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı Araştırma Komisyonu’ndaki sunumunda internet bağımlılığının nedenlerini sıraladı. Buna göre alışverişi ve ödevleri internet üzerinden yapmak da nedenler arasında yer alıyor.

TBMM Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı Araştırma Komisyonu’nun dinlediği Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Genel Başkanı Prof.Dr. Cengiz Şahin, internet bağımlılığının literatürde, “siber seks bağımlılığı, çevirim içi bağımlılık, sosyal ağ bağımlılığı” gibi pek çok ismi olduğunu belirtti. Teknoloji bağımlılığının da “ekran, dizi, film, televizyon, internet, oyun, siber seks, çevirim içi, sosyal ağ, mobil telefon” gibi farklı isimleri olduğunu belirten Şahin, bağımlılığın nedenleri de sıraladı. Sunumda yer alan internet bağımlılığı nedenleri Meclis tutanaklarında özetle şöyle yer aldı:

STRESTEN UZAKLAŞMA İSTEĞİ

- Günlük hayatın problemleri, olumsuz duygulardan uzaklaşma isteğiyle evde teknolojik cihazlarla meşgul olunması, gruba ait olma, sosyalleşme ve rekabet ihtiyacının teknoloji kullanılmasıyla karşılanması, sosyal gelişimdeki yetersizlik, yalnızlık duygusu, sosyal beceri yetersizlikleri, düşük benlik saygısı, işte engelli, özürlü olup olmama gibi durumlar. Ayrıca, insanların serbest zaman değerlendirme olanaklarının yetersiz olması nedeniyle bu zamanlarda çeşitli sosyal etkinliklere katılamaması, alışveriş ve ödevlerin internet siteleri üzerinden yapılması.

- Aile üyeleri arasında iletişim sorunları ya da kaliteli ilişkinin sağlanamaması, birbirlerine yeteri kadar zaman ayıramamaları, teknoloji kullanımı konusunda olumsuz model olmaları.

BİREYİ YALNIZLAŞTIRIYOR

Şahin, sunumunda internet bağlılığının kişiler üzerindeki etkisini ise şöyle anlattı:

- Uygunsuz içeriklere maruz kalma, zararlı alışkanlıklara yönelme, akademik başarının düşmesi, sorumlulukları ertelenmesi ve ihmal edilmesi, istismara maruz kalma, siber dolandırıcılığa maruz kalma, suça karışma, dil kullanımında bozulmalar, argo sözcükler kullanımının artması, konuşma ve yazma becerilerinde bozulma, hayatın durağanlığına karşı teknolojilerin daha çekici olmasıyla birlikte bireyin gitgide yalnızlaşması ve iletişim problemleri yaşaması, insanlarla ilişkilerin bozulması.

- Bazı grup ya da örgütlerin faaliyetlerine maruz kalabilme, subliminal mesajlara maruz kalma, beslenme alışkanlıklarında bozulma, obezite gibi kronik hastalıkların ortaya çıkması, depresyon, anksiyete bozukluğu gibi psikolojik bozuklukların yaşanması, edineceği değerlere ilişkin kafa karışıklığı yaşama, ego ideallerinin oluşumunda problemlerin ortaya çıkması, kumar alışkanlığı edinme, ailenin ekonomik durumunu zarara uğratma.”

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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