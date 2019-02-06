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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gamze KOLCU/ANKARA
06.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Ocak dostu menemen lüks yemek oldu

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Ocak dostu menemen lüks yemek oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sedat Peker’in ‘silahlanma çağrısı’na sert tepki göstererek, “Eski İçişleri Bakanıyım. Bu tür çağrılar, bu tür davranışlar İçişleri Bakanlığı’nın görevini yapmadığı anlamına gelir. İçişleri Bakanlığı o iradeyi koymadığı takdirde kaos çıkar. Bu tür gruplar, insanlar cesaret alır ve o zaman sokağın dili konuşmaya başlar. Bu da Türkiye açısından son derece yanlış, son derece kötü bir iştir. İçişleri Bakanlığı’nı ve Sayın Bakanı göreve davet ediyorum. Böyle bir şey olmaz. Türkiye’nin huzura ihtiyacı var” dedi.

Akşener dünkü grup toplantısında özetle şunları söyledi:

SOĞANSIZ, BİBERSİZ...

“Türkiye’yi öyle bir hale getirdiler ki, menemen zengin yemeği oldu. Öğrenci evlerinin, şantiyelerin, ocakların can dostu menemen, şimdi lüks yemek oldu. Menemen soğanlı mı olur soğansız mı diye tartışıldı. Soğanın 6 lira olduğu bir ülkede, menemen soğansız olur. Şimdi de menemen, biberli mi olur bibersiz mi olur diye soruyorlar. Biberin 18 lira olduğu ülkede, menemen bibersiz de olur. Bu gidişle sofralar menemensiz olur.

SURİYELİLERİ GÖNDERİN

Cumhurbaşkanı, Suriye ile alt düzeyde görüşmeye başladığımızı belirtti. Ne görüşüyorlar bilemiyoruz. Ancak görüşülmesi gereken konu nedir, onu biliyoruz. Bir an önce Suriyeli sığınmacıları evlerine geri göndermeyi konuşun. Buna çözüm bulmadan da gelmeyin. Sakın ola karşımıza, Suriyelilere vatandaşlık verelim diye çıkmayın. Vatandaşlık vermeyi aklınızdan bile geçirmeyin.

BAŞÖRTÜSÜNE UZANAN EL

Mahalle aralarında fısıltı yayıyorlar. Neymiş efendim, AK Parti belediyeleri kaybederse, başörtülüler sokakta gezemezmiş. Bugünün caka satanları, baş örtüsüne el uzatılan 28 Şubat’larda suspus olmuşken, uçaklara doluşup Almanya’lara kaçışırken, ‘Başörtüsüne uzanan eli kırarım, koparırım’ diyen bendim, ben. Bazıları postal korkusuyla kenara çekilirken, öne atılıp, o genç kızlarımıza, kadınlarımıza barikat olan, bendim ben. Başörtüsü sebebiyle koyduğu tavır ve sözlerden dolayı hakkında fezleke yazılan tek milletvekili bendim, ben. Başörtüsüne uzanan el de, başı açık bir kadının saçının teline uzanan el de o gün nasıl bir tavırla karşılaşmışsa bugün aynı tavırla karşı karşıya kalacaktır.

(CHP’nin İzmir adayı Tunç Soyer) Babanın vicdanlarda suçlu olduğu konusunda herkes hemfikir. Burada sorun yok, ama sadece babası üzerinden oğlunun suçlanması akidelerimize uymuyor.” 

BAŞKAN ADAYLARINI TANITTI

MERAL Akşener, grup toplantısında bazı illerdeki belediye başkan adaylarını da tanıttı. Kayseri’de Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Manisa’da Orkun Şıktaşlı, Gaziantep’te Mehmet Ejder Demir, Mardin’de Tuna Işıkhan, Samsun’da Hayati Tekin, Yozgat’ta Metin Özışık, Kütahya’da Aynur Sezer, Adıyaman’da Abdulkadir Kırmızı ve Muş’ta Erkan Çelikoğlu aday gösterildi.

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