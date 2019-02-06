Ocak dostu menemen lüks yemek oldu

Akşener dünkü grup toplantısında özetle şunları söyledi:

SOĞANSIZ, BİBERSİZ...

“Türkiye’yi öyle bir hale getirdiler ki, menemen zengin yemeği oldu. Öğrenci evlerinin, şantiyelerin, ocakların can dostu menemen, şimdi lüks yemek oldu. Menemen soğanlı mı olur soğansız mı diye tartışıldı. Soğanın 6 lira olduğu bir ülkede, menemen soğansız olur. Şimdi de menemen, biberli mi olur bibersiz mi olur diye soruyorlar. Biberin 18 lira olduğu ülkede, menemen bibersiz de olur. Bu gidişle sofralar menemensiz olur.

SURİYELİLERİ GÖNDERİN

Cumhurbaşkanı, Suriye ile alt düzeyde görüşmeye başladığımızı belirtti. Ne görüşüyorlar bilemiyoruz. Ancak görüşülmesi gereken konu nedir, onu biliyoruz. Bir an önce Suriyeli sığınmacıları evlerine geri göndermeyi konuşun. Buna çözüm bulmadan da gelmeyin. Sakın ola karşımıza, Suriyelilere vatandaşlık verelim diye çıkmayın. Vatandaşlık vermeyi aklınızdan bile geçirmeyin.

BAŞÖRTÜSÜNE UZANAN EL

Mahalle aralarında fısıltı yayıyorlar. Neymiş efendim, AK Parti belediyeleri kaybederse, başörtülüler sokakta gezemezmiş. Bugünün caka satanları, baş örtüsüne el uzatılan 28 Şubat’larda suspus olmuşken, uçaklara doluşup Almanya’lara kaçışırken, ‘Başörtüsüne uzanan eli kırarım, koparırım’ diyen bendim, ben. Bazıları postal korkusuyla kenara çekilirken, öne atılıp, o genç kızlarımıza, kadınlarımıza barikat olan, bendim ben. Başörtüsü sebebiyle koyduğu tavır ve sözlerden dolayı hakkında fezleke yazılan tek milletvekili bendim, ben. Başörtüsüne uzanan el de, başı açık bir kadının saçının teline uzanan el de o gün nasıl bir tavırla karşılaşmışsa bugün aynı tavırla karşı karşıya kalacaktır.

(CHP’nin İzmir adayı Tunç Soyer) Babanın vicdanlarda suçlu olduğu konusunda herkes hemfikir. Burada sorun yok, ama sadece babası üzerinden oğlunun suçlanması akidelerimize uymuyor.”

BAŞKAN ADAYLARINI TANITTI

MERAL Akşener, grup toplantısında bazı illerdeki belediye başkan adaylarını da tanıttı. Kayseri’de Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Manisa’da Orkun Şıktaşlı, Gaziantep’te Mehmet Ejder Demir, Mardin’de Tuna Işıkhan, Samsun’da Hayati Tekin, Yozgat’ta Metin Özışık, Kütahya’da Aynur Sezer, Adıyaman’da Abdulkadir Kırmızı ve Muş’ta Erkan Çelikoğlu aday gösterildi.