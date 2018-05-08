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    Obruk nedir nasıl oluşur?

    Hürriyet Haber
    08.05.2018 - 16:21 | Son Güncelleme:

    Obruk oluşumu, son zamanlarda Konya ve çevresinde sıkça rastlanabilen doğa olayları arasında yer almaktadır. Obruk oluşumunun ardından olayın yaşandığı arazide genellikle silindir benzeri yapılar oluşmaktadır. Bu yapılar çöküntünün türüne göre değişkenlik gösterebilmektedir. İşte, Obruk nedir soruna cevap niteliğindeki detaylar

    Obruklar, karstik çözünme sonucu oluştuğu gibi, karst çukurlarının tavanlarının çökmesiyle oluşur. Obrukların derinlikleri birkaç metreden başlayarak birkaç yüz metreye kadar inebilir. Bazılarının biçimi silindire benzer ve dibi görünür, bazılarında ise görünmeyen dip kısım bir mağaraya açılır ve çok derinlere kadar iner. Obrukların bazılarının dibinde su, bazılarında ise karbondioksit ve kükürtlü gazlar vardır.

    Yeraltı suyu seviyesindeki antropojenik etkiye bağlı hızlı düşüm, kendi içinde karstlaşmaya bağlı dinamik bir süreç yaşayan ve doğal afet olarak tanımlanabilecek obruk gelişimini de dolaylı olarak etkilemektedir.

    Geçmişte düşük nüfus yoğunluğu, sınırlı tarım ve sanayi alanları gibi nedenlerden dolayı bir tehdit olarak algılanmayan obruklar, günümüzde bu faktörlerin daha geniş alanlara yayılmasına bağlı olarak, insan yaşamı açısından tehlike yaratabilecek konuma gelmiştir.

    Obruk nedir nasıl oluşur

     

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